Lily Ermak: Lovely Lady of the Day
Ребята ,спасибо всем за советы 😘❤️ Мне кстати интересен такой вопрос . Какой телефон брать? Вот айфон очень прост и удобен в использовании ,но камера отстаёт от samsung, а у samsung неудобный интерфейс лично для меня. Так что же лучше ?! iPhone или Samsung? У меня два ,но я хочу чтобы в одном телефоне было все для удобства и огромное значение для меня-это камера . Или взять 7+ ,да там все что нужно ,но опять же ..он огромен ,в руку не вмещается😆 P.s фото немного не в тему к тексту , золотишка в ленте захотелось)
Привет всем! На мне Bikini from @alenavezza 😱😍Не могу не похвастаться! Алёночка очень известная модель и Трэвел фотограф.Во время своих путешествий вдохновилась на создание купальников #vezzarium Джунгли,зной..Амазонкой себя чувствую😂 кстати они ещё и двойные! Можно менять по настроению) а вам нравятся?