She knew that she was formed in God's hands ❤, dreamed up in His heart, and placed in the world 🌍 for a purpose. . Ella sabía que fue formada en las manos de Dios ❤, soñada en su corazón, y colocada en el mundo 🌍 con un propósito. . Amo esta frase, porque estoy segura de lo que soy, segura de lo que quiero, segura que con la ayuda de mi Dios TODO es posible!!. . . ¿QUIÉN LO CREE✋?. . . #MISSUNIVERSO #MISSUNIVERSE . . 📷 @opia.photostudio . 💄 @prisrendonmakeup . 💇 @yorsymoron . 👙 @vivienvaca TE AMO MI 🇪🇨!

A photo posted by Connie Maily Jiménez Romero 👑 (@connie_maily) on Jan 10, 2017 at 7:43am PST