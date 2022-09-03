Live Blog: Arkansas vs. Cincinnati
FAYETTEVILLE, Ark. – There were worries rain might be a factor in today's game. While there are clouds in the area just under two hours before kickoff, it's fun in the sun once the game kicks off.
The good news for Razorback fans in the stands, it will be a relative cool game for the first weekend of September with a high of 84 degrees.
PERSONAL JOURNEY BRINGS REASON TO BE EXCITED FOR KICKOFF AGAINST CINCINNATI THAT'S DIFFERENT FROM RAZORBACK FANS
WHAT YOU NEED TO KNOW FOR HOGS-CINCINNATI OPENER SATURDAY
PLAYOFF EXPANSION CAN REALLY BENEFIT RAZORBACKS
RAZORBACK FANS HAVE BELIEVED FOR NEARLY 60 YEARS THEY ACTUALLY WON A NATIONAL TITLE WITH FOUR VOTES
WHO STARTS AT QB FOR CINCINNATI WILL DETERMINE VERY DIFFERENT GAME PLANS FOR BEARCATS
SEC ROUND-UP: KELLY HAS LSU CALLING TEENAGERS AFTER MIDNIGHT ON SCHOOL NIGHT, AUBURN HAS AD INTEREST, PLUS MORE
FORMER RAZORBACK MAY SOON BE WITH DALLAS COWBOYS
CHANCE FOR RAZORBACK FANS TO WALK DOWN MEMORY LANE
WHY RAZORBACK FANS NEED TO COOL DOWN THE HYPE THIS SEASON
PLENTY OF GAMES FOR HOGS' FANS TO WATCH ON TV THIS WEEKEND
HOGS WON'T CATCH CINCINNATI OFF-BALANCE TRYING TO RUN THE BALL SATURDAY
SAM PITTMAN COULD USE SOME OF JIMMY JOHNSON'S PSYCHOLOGY FOR DEALING WITH HOT DAY
WHAT THE HOGS SAID AFTER TUESDAY AFTERNOON'S PRACTICE
• Want to join in on the discussion? Click here to become a member of the allHOGS message board community today!