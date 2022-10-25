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Arkansas Joins SEC Foes in Therapy in SEC Short

Hogs try to think of two good things while the Aggies look for cash in cushions to buy out Jimbo Fisher

It's Monday and that means a weekly dose of SEC Shorts.

This week the entire SEC, beleaguered by the ups and downs of a highly emotional season, shows up for a therapy session. 

The most emotional of these patients is Alabama, but that might have more to do with the antics of Tennessee than actual mental trauma.

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HOGS FEED:

KJ JEFFERSON KEPT SHOULDER INJURY SECRET FOR FULL MONTH

'BLACK ADAM' WINS RAZORBACK OFF-WEEK WITH BIG SWING AT MARVEL

GAME TIME SET FOR HOGS' FIRST HOME GAME IN OVER A MONTH AGAINST LIBERTY

HOGS' SCHEDULE LOOKS MORE DAUNTING AFTER PAST WEEKEND

IT'S PROBABLY A GOOD THING NOW TENNESSEE NOT ON RAZORBACKS' SCHEDULE THIS YEAR

HOGS' ERIC MUSSELMAN NOT EVEN LOOKING AT ROGERS STATE UNTIL MONDAY NIGHT'S EXHIBITION

EVERYTHING NO RAZORBACK FAN KNEW ABOUT ROGERS STATE

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