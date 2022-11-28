SEC Shorts: Clemson Has Taken Playoffs and Won't Let Her Go
It's Monday, which means it's time for another hilarious installment of SEC Shorts.
This week finds Clemson holed up holding Playoff hostage. Things aren't looking so good, so the police try to give the bullhorn to someone Clemson knows better in hopes this person can relate to him.
HOGS FEED:
MUNDANE GAME AGAINST TROY HAS DEVELOPED INTO MUST-WATCH TELEVISION
SEC DITCHES BIG 12, ACC BAILS ON BIG TEN, WILL JOIN ESPN FOR ACC-SEC CHALLENGE
WHO PITTMAN NEEDS ON SPEED DIAL IF KENDAL BRILES LEAVES TOWN
DIAGNOSING THE HEALTH OF RAZORBACK FOOTBALL AT END OF SEASON
SLUSHER SITUATION TURNING INTO PR NIGHTMARE FOR ARKANSAS, FAYETTEVILLE PD
NUMBER OF RAZORBACKS DEPARTING PROGRAM STARTING TO PILE UP
RAZORBACKS UNABLE TO CLINCH FIRST WIN IN MISSOURI
ANDY HODGES' PREGAME FINAL LOOK BEFORE HOGS' GAME WITH MISSOURI
PORTAL ACTIVITY WILL SAY A LOT ABOUT PITTMAN'S APPROACH TO BOWLS
WATCH-LISTEN: HOGS LOOKING TO KEEP MIZZOU OUT OF BOWL GAME
LET THE ERIC MUSSELMAN APOLOGY TOUR START
TOUGH WIN IN MAUI WILL PAY BIG IN MARCH
LIVE REACTION TO HOGS' OVERTIME WIN OVER SAN DIEGO STATE IN MAUI
AZTECS THE MATCH-UP ARKANSAS NEEDED AFTER TOUGH LOSS
MUSSELMAN SQUARES OFF AGAINST FORMER RIVAL
SEC ROUND-UP: LANE KIFFIN STAKES HEAT UP, GATORS PULL SCHOLARSHIP FOR RACIAL SLURS
HOGS MOTIVATION AGAINST MISSOURI IS MORE PRACTICE TIME; TIGERS JUST QUALIFYING FOR A BOWL
CREIGHTON DELIVERS CLINIC TO HOGS ON VALUE OF TEAMWORK
LOTS OF POSITIVES FOR HOGS IN LOSING CLOSE ONE TO NO. 10 CREIGHTON
SEC ROLL CALL TROLLS VANDERBILT FOR SECOND WEEK IN A ROW
SEC SHORTS HAS TENNESSEE, OLE MISS MEETS WITH THE PLAYOFFS
AUBURN POTENTIALLY STUCK IN A TEEN ROM-COM
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