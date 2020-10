Depth Charts: Louisville vs. Georgia Tech

LOUISVILLE, Ky. - Louisville will hit the road for the second time during a three-game road stretch, visiting Georgia Tech on Friday for the first time in program history.

The Cardinals lost their second-straight ACC contest for the first time in the Scott Satterfield era, falling to Pittsburgh 23-20 on Sept. 26. The Panthers sacked quarterback Malik Cunningham seven times and limited the Cardinals to 223 yards of total offense in the defeat.

Coming off a bye week, the Yellow Jackets are 1-2 overall and 1-1 in the ACC. Georgia Tech picked up a conference win over Florida State in the season opener, but dropped a 37-20 decision to Syracuse on Sept. 26. They also lost their lone non-conference game of the season to No. 14 UCF.

Here are the depth charts for both teams ahead of their primetime matchup:

Louisville Cardinals (1-2, 0-2 ACC)

Offense

Quarterback:

3 Micale Cunningham (6-1, 195, R-JR)

6 Evan Conley (6-2, 215, SO)

Running Back

10 Javian Hawkins (5-9, 196, R-SO)

19 Hassan Hall (6-0, 204, JR)

Left Tackle

74 Adonis Boone (6-5, 310, JR)

70 Trevor Reid (6-5, 285, JR)

Left Guard

55 Caleb Chandler (6-4, 310, R-JR)

79 Cameron DeGeorge (6-4, 290, SR)

Center

66 Cole Bentley (6-3, 314, SR)

71 Joshua Black (6-2, 280, R-FR)

Right Guard

75 Robbie Bell (6-5, 294, R-SR)

79 Cameron DeGeorge (6-4, 290, SR)

77 Kobe Baynes (6-4, 306, FR)

ADVERTISING

Right Tackle

56 Renato Brown (6-4, 330, R-FR)

79 Cameron DeGeorge (6-4, 290, SR)

Wide Receiver

1 Tutu Atwell (5-9, 165, JR)

81 Braden Smith (5-10, 192, SO)

Wide Receiver

7 Dez Fitzpatrick (6-2, 210, R-SR)

86 Corey Reed (6-3, 210, JR)

Wide Receiver

18 Justin Marshall (6-3, 213, R-JR)

80 Jordan Watkins (5-11, 174, FR)

Tight End

83 Marshon Ford (6-2, 240, SO)

or 14 Ean Pfiefer (6-4, 255, GR)

41 Isaac Martin (6-1, 250, R-JR)

Defense

Defensive End

6 Yaya Diaby (6-4, 255, JR)

41 Ramon Puryear (6-3, 255, R-FR)

Nose Tackle

90 Jared Goldwire (6-6, 305, SR)

92 Malik Clark (6-2, 290, R-JR)

Defensive End

29 Tabarius Peterson (6-3, 260, R-SR)

57 Dayna Kinnaird (6-3, 270, R-JR)

Outside Linebacker

22 Yasir Abdullah (6-1, 225, JR)

11 Nick Okeke (6-3, 240, R-JR)

95 Thurman Geathers (6-3, 230, R-SO)

Weakside Linebacker

9 C.J. Avery (5-11, 230, SR)

7 Monty Montgomery (5-11, 225, JR)

Middle Linebacker

17 Dorian Etheridge (6-3, 230, SR)

5 Robert Hicks (6-1, 235, JR)

23 K.J. Cloyd (6-2, 215, SO)

Outside Linebacker

10 Rodjay Burns (6-0, 215, R-SR)

35 Zay Peterson (6-1, 210, FR)

14 Marvin Dallas (6-1, 195, JR)

Cornerback

12 Marlon Character (6-1, 195, SR)

2 Chandler Jones (5-10, 186, JR)

Strong Safety

3 Russ Yeast (5-11, 205, SR)

1 Lovie Jenkins (6-1, 195, FR)

Free Safety

33 Isaiah Hayes (6-1, 208, SR)

38 Jack Fagot (6-0, 195, R-JR)

Cornerback

13 Kei’Trel Clark (5-10, 165, SO)

27 Anthony Johnson (6-1, 206, R-JR)

Georgia Tech Yellow Jackets (1-2, 1-1 ACC)

*Note: GT does not have a traditional two-deep depth chart. Bold denotes starter in previous game vs. Syracuse.

Offense

Offensive Line

54 Jordan Williams (6-6, 330, Fr.)

55 Kenny Cooper (6-3, 325, r-Sr.)

57 Mikey Minihan (6-3, 307, r-Jr.)

61 Michael Maye (6-3, 320, r-So.)

65 Austin Smith (6-3, 310, r-So.)

70 Ryan Johnson (6-6, 325, r-Sr.)

72 Charlie Clark (6-4, 305, r-Jr.)

73 Zach Quinney (6-6, 315, r-Jr.)

78 Jack DeFoor (6-5, 310, r-Sr.)

79 William Lay III (6-2, 305, r-Jr.)

Tight End

34 Jack Coco (6-2, 240, r-Jr.)

85 Billy Ward (6-6, 255, Fr.)

Wide Receiver

1 Jalen Camp (6-2, 220, r-Sr.)

2 Ahmarean Brown (5-10, 170, So.)

11 Marquez Ezzard (6-2, 210, r-So.)

12 Adonicas Sanders (6-1, 195, r-Jr.)

15 Malachi Carter (6-3, 200, Jr.)

18 PeJe' Harris (6-3, 220, r-So.)

26 Josh Blancato (5-10, 190, r-Jr.)

Quarterback

10 Jeff Sims (6-3, 215, Fr.)

13 Jordan Yates (6-0, 200, r-Fr.)

16 Tucker Gleason (6-3, 225, Fr.)

Running Back

21 Jahmyr Gibbs (5-11, 200, Fr.)

22 Jamious Griffin (5-10, 218, So.)

28 Dontae Smith (5-11, 195, r-So.)

29 Bruce Jordan-Swilling (6-1, 225, Sr.)

Defense

Defensive End

15 Chico Bennett, Jr. (6-4, 250, So.)

32 Sylvain Yondjouen (6-4, 255, So.)

35 Jared Ivey (6-6, 240, Fr.)

42 Jordan Domineck (6-3, 247, r-So.)

91 Emmanuel Johnson (6-6, 264, Fr.)

Defensive Tackle

0 Djimon Brooks (6-1, 305, r-So.)

92 Ja'Quon Griffin (6-0, 276, r-So.)

94 Mike Lockhart (6-4, 302, r-Fr.)

95 Jahaziel Lee (6-2, 308, r-Sr.)

99 D'Quon Douse (6-2, 305, r-Fr)

Linebacker

5 Jerry Howard, Jr. (6-0, 230, Sr.)

6 David Curry (6-2, 230, r-Sr.)

17 Demetrius Knight II (6-2, 232, So.)

44 Quez Jackson (6-1, 225, Jr.)

Safety

1 Juanyeh Thomas (6-3, 220, Jr.)

2 Tariq Carpenter (6-2, 226, Sr.)

13 Avery Showell (6-1, 208, r-Jr.)

14 Jaylon King (6-1, 195, r-So.)

18 Derrik Allen (6-2, 213, r-Fr.)

Cornerback

8 Tobias Oliver (6-2, 197, r-Jr.)

16 Myles Sims (6-3, 185, r-So.)

21 Zamari Walton (6-3, 187, r-So.)

24 Kenan Johnson (6-1, 185, r-Fr.)

Nickel

4 Jaytlin Askew (5-11, 185, Sr.)

22 Kaleb Oliver (6-4, 220, r-Jr.)

25 Charlie Thomas (6-2, 210, Jr.)

39 Wesley Walker (6-1, 202, r-Fr.)

Special Teams

Place Kicker

46 Gavin Stewart (5-11, 170, Fr.)

48 Austin Kent (6-1, 215, r-Jr.)

87 Jude Kelley (6-1, 170, Fr.)

Punter

27 Pressley Harvin III (6-0, 255, Sr.)

48 Austin Kent (6-1, 215, r-Jr)

Long Snapper

34 Jack Coco (6-2, 240, r-Jr.)

52 Cade Long (5-11, 220, r-So.)

Kickoff Return

1 Juanyeh Thomas (6-3, 220, Jr.)

2 Ahmarean Brown (5-10, 170, So.)

8 Tobias Oliver (6-2, 197, r-Jr.)

21 Jahmyr Gibbs (5-11, 200, Fr.)

Punt Return

2 Ahmarean Brown (5-10, 170, So.)

11 Marquez Ezzard (6-2, 210, r-So.)

26 Josh Blancato (5-10, 190, r-Jr.)

(Photo of Malik Cunningham: Jamie Rhodes/USA TODAY Sports)

You can follow us for future coverage by clicking "Follow" on the top righthand corner of the page. Also be sure to like us on Facebook & Twitter:

Facebook - @LouisvilleOnSI

Twitter - @LouisvilleOnSI and Matthew McGavic at @GeneralWasp