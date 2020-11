Depth Charts: Louisville vs. Syracuse

(Photo of Malik Cunningham: Geoff Burke/USA TODAY Sports)

LOUISVILLE, Ky. - After dropping their second-straight game by falling on the road at Virginia, the Louisville football program returns home for a Friday night ACC showdown against Syracuse.

Finding themselves short-handed once again in their game against Virginia, issues that have plagued Louisville all season long reared their ugly head, ensuring a 31-17 loss to the Cavaliers. Quarterback Malik Cunningham rushed for a career high 197 yards, and the team as a while rushed for a season high 317 yards, averaging 8.1 yards per carry.

Syracuse is coming off of their bye week, having last played in a 16-13 loss vs. Boston College on Nov. 7. At 1-7 on the season and 1-6 in ACC play, the Orange sport the worst record in the conference, as both their total offense & defense rank outside the top 100 in FBS.

Here are the depth charts for both Louisville & Syracuse:

Louisville Cardinals (2-6, 1-6 ACC)

Offense

Quarterback:

3 Malik Cunningham (6-1, 195, R-JR)

6 Evan Conley (6-2, 215, SO)

Running Back

19 Hassan Hall (6-0, 204, JR)

36 Maurice Burkley (6-0, 220, R-SR)

15 Jalen Mitchell (5-10, 221, R-FR)

Left Tackle

74 Adonis Boone (6-5, 310, JR)

70 Trevor Reid (6-5, 285, JR)

Left Guard

55 Caleb Chandler (6-4, 310, R-JR)

79 Cameron DeGeorge (6-4, 290, SR)

Center

66 Cole Bentley (6-3, 314, SR)

71 Joshua Black (6-2, 280, R-FR)

Right Guard

79 Cameron DeGeorge (6-4, 290, SR)

75 Robbie Bell (6-5, 294, R-SR)

77 Kobe Baynes (6-4, 306, FR)

Right Tackle

56 Renato Brown (6-4, 330, R-FR)

79 Cameron DeGeorge (6-4, 290, SR)

Wide Receiver

1 Tutu Atwell (5-9, 165, JR)

81 Braden Smith (5-10, 192, SO)

Wide Receiver

7 Dez Fitzpatrick (6-2, 210, R-SR)

86 Corey Reed (6-3, 210, JR)

Wide Receiver

18 Justin Marshall (6-3, 213, R-JR)

80 Jordan Watkins (5-11, 174, FR)

Tight End

83 Marshon Ford (6-2, 240, SO)

or 14 Ean Pfiefer (6-4, 255, GR)

41 Isaac Martin (6-1, 250, R-JR)

Defense

Defensive End

6 Yaya Diaby (6-4, 255, JR)

41 Ramon Puryear (6-3, 255, R-FR)



Nose Tackle

90 Jared Goldwire (6-6, 305, SR)

92 Malik Clark (6-2, 290, R-JR)

99 Dezmond Tell (6-1, 266, FR)

Defensive End

29 Tabarius Peterson (6-3, 260, R-SR)

57 Dayna Kinnaird (6-3, 270, R-JR)

Outside Linebacker

22 Yasir Abdullah (6-1, 225, JR)

or 11 Nick Okeke (6-3, 240, R-JR)

Weakside Linebacker

9 C.J. Avery (5-11, 230, SR)

7 Monty Montgomery (5-11, 225, JR)

Middle Linebacker

17 Dorian Etheridge (6-3, 230, SR)

5 Robert Hicks (6-1, 235, JR)

23 K.J. Cloyd (6-2, 215, SO)

Outside Linebacker

10 Rodjay Burns (6-0, 215, R-SR)

22 Yasir Abdullah (6-1, 225, JR)



Cornerback

2 Chandler Jones (5-10, 186, JR)

12 Marlon Character (6-1, 195, SR)

Strong Safety

3 Russ Yeast (5-11, 205, SR)

1 Lovie Jenkins (6-1, 195, FR)

Free Safety

38 Jack Fagot (6-0, 195, R-JR)

25 Josh Minkins (6-2, 179, FR)

Cornerback

13 Kei’Trel Clark (5-10, 165, SO)

27 Anthony Johnson (6-1, 206, R-JR)

Special Teams

Placekicker

32 James Turner (6-0, 196, SO)

or 40 Brock Travelstead (6-1, 214, FR)

Long Snapper

52 Mitch Hall (6-1, 203, SR)

38 Drew Brenowitz (5-10, 215, SO)

Holder

40 Brock Travelstead (6-1, 214, FR)

43 Logan Lupo (6-0, 195, So.)



Punter

43 Logan Lupo (6-0, 195, So.)

Kick Returner

19 Hassan Hall (6-0, 204, JR)

80 Jordan Watkins (5-11, 174, FR)

Punt Returner

10 Rodjay Burns (6-0, 215, R-SR)

1 Tutu Atwell (5-9, 165, JR)

Syracuse Orange (1-7, 1-6 ACC)

Offense

Quarterback

15 Jacobian Morgan (6-4, 203, Fr.)

17 Rex Culpepper (6-3, 221, R-Sr.)

11 Dillon Markiewicz (6-5, 216, Fr.)

Running Back

34 Sean Tucker (5-10, 202, Fr.)

24 Cooper Lutz (6-0, 201, R-So.)

22 Markenzy Pierre (5-11, 216, R-Jr.)

Wide Receiver

3 Taj Harris (6-2, 164, Jr.)

81 Justin Barron (6-4, 208, Fr.)

Wide Receiver

4 Nykeim Johnson (5-8, 170, Sr.)

19 Sharod Johnson (5-11, 181, R-Jr.)

or 85 Courtney Jackson (5-10, 173, R-Fr.)

Wide Receiver

14 Anthony Queeley (6-2, 193, R-So.)

18 Ed Hendrix (6-3, 220, R-So.)

Tight End

89 Aaron Hackett (6-3, 237, Sr.)

87 Luke Benson (6-3, 233, So.)

Left Tackle

60 Matthew Bergeron (6-4, 312, So.)

72 Mark Petry (6-4, 265, So.)

Left Guard

63 Chris Elmore (6-0, 288, Sr.)

57 Dakota Davis (6-5, 327, R-Jr.)

Center

52 Carlos Vettorello (6-4, 289, R-So.)

55 Josh Ilaoa (6-3, 295, Fr.)

Right Guard

56 Darius Tisdale (6-4, 342, R-Jr.)

57 Dakota Davis (6-5, 327, R-Jr.)

Right Tackle

68 Airon Servais (6-6, 309, R-Sr.)

72 Mark Petry (6-4, 265, So.)

Defense

Defensive End

85 Josh Black (6-3, 282, R-Sr.)

97 Cody Roscoe (6-1, 258, Sr.)

Defensive Tackle

0 McKinley Williams (6-4, 291, R-Sr.)

52 Curtis Harper (6-2, 296, R-Jr.)

Defensive End

9 Kingsley Jonathan (6-3, 264, Sr.)

93 Caleb Okechukwu (6-4, 257, R-So.)

Weakside Linebacker

13 Mikel Jones (6-1, 230, So.)

32 Marlowe Wax (6-0, 230, Fr.)

Middle Linebacker

31 Geoff Cantin-Arku (6-4, 228, So.)

21 Lee Kpogba (6-1, 224, So.)

Strongside Linebacker

27 Stefon Thompson (6-0, 235, Fr.)

or 17 Steve Linton (6-5, 224, R-Fr.)

or 42 Tyrell Richards (6-4, 234, R-Jr.)

Cornerback

14 Garrett Williams (5-11, 184, R-Fr.)

22 Kyle Strickland (6-0, 186, R-Sr.)

Strong Safety

11 Ja'Had Carter (6-2, 191, Fr.)

34 Eric Coley (6-2, 206, R-Jr.)

or 20 Cam Jonas (6-1, 210, R-So.)

Rover

19 Rob Hanna (6-0, 168, Fr.)

28 Ben Labrosse (6-2, 200, Fr.)

Free Safety

26 Aman Greenwood (5-10, 180, R-Fr.)

10 Adrian Cole (5-10, 171, R-Fr.)

Cornerback

2 Ifeatu Melifonwu (6-3, 213, R-Jr.)

35 Chase Atkinson (5-11, 180, Fr.)

Special Teams

Placekicker

91 Andre Szmyt (6-1, 184, R-Jr.)

92 Nolan Cooney (6-3, 202, R-Sr.)

or 98 James Williams (6-1, 199, Fr.)

Punter

92 Nolan Cooney (6-3, 202, R-Sr.)

98 James Williams (6-1, 199, Fr.)

Long Snapper

50 Aaron Bolinsky (5-11, 218, Jr.)

41 Joey Kelly (6-1, 193, R-Fr.)

or 43 Mike Midkiff (6-3, 195, R-Fr.)

Holder

92 Nolan Cooney (6-3, 202, R-Sr.)

81 Justin Barron (6-4, 208, Fr.)

Kick Returner

4 Nykeim Johnson (5-8, 170, Sr.)

22 Markenzy Pierre (5-11, 216, R-Jr.)

Punt Returner

4 Nykeim Johnson (5-8, 170, Sr.)

6 Trill Williams (6-2, 198, Jr.)

