Depth Charts: Louisville vs. Clemson

The Cardinals return home in hopes of securing their first ever win against the Tigers.

LOUISVILLE, Ky. - Following a disappointing loss at NC State that was full of mistakes and missed opportunities, the Louisville football program is returning home and looking to rebound against a down Clemson team.

Here are the depth charts for both Louisville and Clemson:

Louisville (4-3, 2-2 ACC)

Offense

Quarterback

3 Malik Cunningham (6-1, 200, R-Jr.)

6 Evan Conley (6-2, 206, So.)

Running Back

15 Jalen Mitchell (5-10, 221, R-Fr.)

19 Hassan Hall (6-0, 204, Jr.)

23 Trevion Cooley (5-10, 200, Fr.)

36 Maurice Burkley (6-0, 209, R-Sr.)

Left Tackle

70 Trevor Reid (6-5, 303, Jr.)

68 Michael Gonzalez (6-4, 298, Fr.)

Left Guard

55 Caleb Chandler (6-4, 313, R-Jr.)

67 Luke Kandra (6-4, 309, Fr.)

Center

66 Cole Bentley (6-3, 315, Sr)

61 Bryan Hudson (6-4, 310, R-So.)

Right Guard

74 Adonis Boone (6-5, 317, Jr.)

71 Joshua Black (6-2, 294, R-Fr.)

Right Tackle

56 Renato Brown (6-4, 309, R-Fr.)

68 Michael Gonzalez (6-4, 298, Fr.)

Slot Receiver

11 Josh Johnson (5-11, 187, R-Sr.)

5 Shai Werts (5-11, 193, R-Sr.)

Wide Receiver (X)

1 Jordan Watkins (5-11, 194, Fr.)

9 Ahmari Huggins-Bruce (5-10, 165, Fr.)

88 Jaelin Carter (6-2, 215, Jr.)

Wide Receiver (X)

18 Justin Marshall (6-3, 211, R-Jr.)

or 8 Tyler Harrell (6-0, 194, R-So.)

88 Jaelin Carter (6-2, 215, Jr.)

Half Back

83 Marshon Ford (6-2, 237, So.)

41 Isaac Martin (6-1, 250, R-Jr.)

Tight End

84 Dez Melton (6-3, 250, R-Fr.)

44 Francis Sherman (6-3, 248, R-Fr.)

Defense

Defensive End

41 Ramon Puryear (6-3, 264, R-Fr.)

29 Tabarius Peterson (6-3, 262, R-Sr.)

Nose Tackle

92 Malik Clark (6-2, 295, R-Jr.)

or 99 Dezmond Tell (6-1, 276, Fr.)

90 Jacques Turner (6-1, 290, R-Sr.)

Defensive End

6 YaYa Diaby (6-4, 273, Jr.)

or 97 Ashton Gillotte (6-2, 253, Fr.)

Outside Linebacker (Dog)

22 Yasir Abdullah (6-1, 235, Jr.)

11 Nick Okeke (6-3, 249, R-Jr.)

Mike Linebacker

9 C.J. Avery (5-11, 227, Sr.)

23 K.J. Cloyd (6-2, 215, So.)

Weakside Linebacker

23 K.J. Cloyd (6-2, 215, So.)

24 Jaylin Alderman (6-1, 215, Fr.)

44 Dorian Jones (6-0, 230, R-Fr.)

Outside Linebacker (Card)

38 Jack Fagot (6-0, 202, R-Jr.)

14 Marvin Dallas (6-1, 195, Jr.)

Cornerback

2 Chandler Jones (5-10, 188, Jr.)

21 Greedy Vance (5-10, 162, Fr.)

Strong Safety

12 Qwynnterrio Cole (6-3, 190, Sr.)

10 Benjamin Perry (6-2, 201, Fr.)

Free Safety

27 Kenderick Duncan (6-3, 216, R-Sr.)

25 Josh Minkins (6-2, 201, Fr.)

10 Benjamin Perry (6-2, 201, Fr.)

Cornerback

21 Greedy Vance (5-10, 162, Fr.)

28 Trey Franklin (5-10, 180, So.)

Special Teams

Placekicker

32 James Turner (6-0, 208, So.)

40 Brock Travelstead (6-1, 200, Fr.)

Kickoffs

40 Brock Travelstead (6-1, 200, Fr.)

37 Ryan Chalifoux (6-1, 191, R-Sr.)

Long Snapper

24 Mitch Hall (6-1, 213, Sr.)

38 Drew Brenowitz (5-10, 210, So.)

Holder

93 Brady Hodges (6-1, 180, Fr.)

49 Mark Vassett (6-4, 215, Fr.)

Punter

49 Mark Vassett (6-4, 215, Fr.)

93 Brady Hodges (6-1, 180, Fr.)

Kick Returner

19 Hassan Hall (6-0, 204, Jr.)

1 Jordan Watkins (5-11, 194, Fr.)

Punt Returner

1 Jordan Watkins (5-11, 194, Fr.)

11 Josh Johnson (5-11, 187, R-Sr.)

Changes from Louisville's Depth Chart at NC State:

Following the injury to Kei'Trel Clark, Greedy Vance and Chandler Jones are now your starting corners. Vance also serves as a backup to Jones, while Trey Franklin is the backup to Vance.

Clemson (5-3, 4-2 ACC)

Offense

Left Tackle

71 JORDAN McFADDEN 6-2 310 *Jr.

74 Marcus Tate 6-5 325 Fr.

Left Guard

74 MARCUS TATE 6-5 325 Fr.

or 57 PAUL TCHIO 6-5 310 So.

Center

55 HUNTER RAYBURN 6-4 320 *So.

or 54 MASON TROTTER 6-2 285 *So.

75 Trent Howard 6-3 290 *Fr.

Right Guard

56 WILL PUTNAM 6-4 305 Jr.

54 Mason Trotter 6-2 285 *So.

Right Tackle

64 WALKER PARKS 6-5 300 So.

77 Mitchell Mayes 6-3 310 So.

Tight End

84 DAVIS ALLEN 6-6 250 Jr.

87 Sage Ennis 6-4 240 *Fr.

or 85 Jaelyn Lay 6-6 265 *So.

Wide Receiver

10 JOSEPH NGATA 6-3 220 Jr.

11 Ajou Ajou 6-3 220 So.

3 Dacari Collins 6-4 215 Fr.

Quarterback

5 DJ UIAGALELEI 6-4 250 So.

7 Taisun Phommachanh 6-3 225 *So.

18 Hunter Helms 6-2 210 *Fr.

Running Back

20 KOBE PACE 5-10 210 So.

or 1 WILL SHIPLEY 5-11 205 Fr.

26 Phil Mafah 6-1 225 Fr.

Wide Receiver

8 JUSTYN ROSS 6-4 205 *Jr.

80 Beaux Collins 6-3 205 Fr.

22 Will Swinney 5-9 185 ^+Sr.

Wide Receiver

6 E.J. WILLIAMS 6-3 195 So.

82 Will Brown 5-8 190 ^*Sr.

Defense

Defensive End

98 MYLES MURPHY 6-5 275 So.

or 5 K.J. HENRY 6-4 260 ^*Jr.

Defensive Tackle

13 TYLER DAVIS 6-2 300 Jr.

8 Tré Williams 6-2 300 *Fr.

Defensive Tackle

33 RUKE ORHORHORO 6-4 295 *So.

55 Payton Page 6-4 335 Fr.

Defensive End

3 XAVIER THOMAS 6-2 265 ^Sr.

or 7 JUSTIN MASCOLL 6-4 260 *Jr.

Sub Linebacker/Nickelback

22 TRENTON SIMPSON 6-3 230 So.

or 21 MALCOLM GREENE 5-10 190 So.

12 Tyler Venables 5-10 200 So.

or 0 Barrett Carter 6-1 225 Fr.

Middle Linebacker

47 JAMES SKALSKI 6-0 240 ^+*Sr.

15 Jake Venables 6-2 235 *Jr.

or 17 Kane Patterson 6-1 230 Jr.

Weakside Linebacker

10 BAYLON SPECTOR 6-2 235 ^*Sr.

42 LaVonta Bentley 6-0 235 *So.

30 Keith Maguire 6-2 230 *So.

or 54 Jeremiah Trotter Jr. 6-0 225 Fr.

Cornerback

23 ANDREW BOOTH JR. 6-0 200 Jr.

6 Sheridan Jones 6-0 185 Jr.

21 Malcolm Greene 5-10 190 So.

Strong Safety

1 ANDREW MUKUBA 6-0 185 Fr.

9 R.J. Mickens 6-0 205 So.

Free Safety

24 NOLAN TURNER 6-1 205 ^+*Sr.

25 Jalyn Phillips 6-1 205 Jr.

Cornerback

31 MARIO GOODRICH 6-0 190 Sr.

2 Fred Davis II 6-0 190 So.

or 20 Nate Wiggins 6-2 180 Fr.

Special Teams

Placekicker

29 B.T. POTTER 5-10 190 Sr.

41 Jonathan Weitz 5-11 190 *So.

Punter

48 WILL SPIERS 6-5 230 ^+*Sr.

39 Aidan Swanson 6-3 180 *So.

Kickoffs

29 B.T. Potter 5-10 190 Sr.

39 Aidan Swanson 6-3 180 *So.

Long Snapper (Placekicks)

46 Jack Maddox 6-3 235 ^*Sr.

58 Holden Caspersen 5-11 210 Fr.

Long Snapper (Punts)

46 Jack Maddox 6-3 235 ^*Sr.

58 Holden Caspersen 5-11 210 Fr.

Holder

22 Will Swinney 5-9 185 ^+Sr.

81 Drew Swinney 5-9 185 *Jr.

Punt Returner

82 Will Brown 5-8 190 ^*Sr.

or 8 Justyn Ross 6-4 205 *Jr.

Kickoff Returner

1 Will Shipley 5-11 205 Fr

(Photo of K'Von Wallace, Tutu Atwell: Jamie Rhodes - USA TODAY Sports)

