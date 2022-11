Depth Charts: Louisville vs. James Madison

LOUISVILLE, Ky. - Following their defensive dismantling of No. 10 Wake Forest, the Louisville football program concludes their three-game home stand this weekend with a matchup against James Madison that has bowl eligibility on the line for both teams.

Here are the depth charts for both the Cardinals and Dukes:

Louisville (5-3, 3-3 ACC)

Changes from Louisville's Depth Chart vs Wake Forest:

No changes

Offense

Quarterback

3 Malik Cunningham (6-1, 190, R-Sr.)

19 Brock Domann (6-2, 227, Jr.)

Running Back

7 Tiyon Evans (5-11, 213, Jr.)

25 Jawhar Jordan (5-10, 174, R-So.)

OR 23 Trevion Cooley (5-10, 198, So.)

15 Jalen Mitchell (5-10, 212, So.)

Left Tackle



70 Trevor Reid (6-5, 305, Sr.)

68 Michael Gonzalez (6-4, 303, So.)

Left Guard



55 Caleb Chandler (6-4, 295, R-Sr.)

67 Luke Kandra (6-4, 315, So.)

Center



61 Bryan Hudson (6-4, 301, R-Jr.)

51 Austin Collins (6-3, 290, R-Fr.)

Right Guard



74 Adonis Boone (6-5, 294, Sr.)

71 Joshua Black (6-2, 294, R-So.)

Right Tackle



56 Renato Brown (6-4, 311, R-So.)

68 Michael Gonzalez (6-4, 305, So.)

Wide Receiver



0 Tyler Hudson (6-2, 195, Jr.)

88 Jaelin Carter (6-2, 202, Sr.)

86 Elijah Downing (6-3, 199, R-Fr.)

Wide Receiver



9 Ahmari Huggins-Bruce (5-10, 166, So.)

OR 4 Braden Smith (5-10, 180, Sr.)

Wide Receiver

9 Ahmari Huggins-Bruce (5-10, 163, So.)

80 Chris Bell (6-2, 220, Fr.)

Half Back



5 Marshon Ford (6-2, 218, R-Jr.)

45 Duane Martin (6-2, 260, So.)

41 Isaac Martin (6-1, 250, R-Sr.)

Tight End



84 Dez Melton (6-3, 243, R-So.)

OR 44 Francis Sherman (6-3, 233, R-So.)

Defense

Defensive End

9 Ashton Gillotte (6-2, 272, So.)

41 Ramon Puryear (6-3, 267, R-So.)

31 Zach Edwards (6-3, 262, R-So.)

Nose Tackle



99 Dezmond Tell (6-1, 296, So.)

93 Jared Dawson (6-1, 284, R-So.)

Defensive End



6 YaYa Diaby (6-4, 270, Sr.)

95 Mason Reiger (6-4, 250, So.)

Outside Linebacker (DOG)



22 Yasir Abdullah (6-1, 240, Sr.)

15 Kam Wilson (6-2, 228, R-Fr.)

19 Popeye Williams (6-3, 237, Fr.)

Middle Linebacker



7 Monty Montgomery (5-11, 222, R-Sr.)

11 Dorian Jones (6-0, 235, R-So.)

34 T.J. Quinn (6-10, 223, R-Fr.)

Middle Linebacker



1 MoMo Sanogo (6-1, 232, R-Sr.)

23 K.J. Cloyd (6-2, 219, Jr.)

24 Jaylin Alderman (6-1, 228, So.)

Outside Linebacker (CARD)



10 Ben Perry (6-2, 200, R-Fr.)

OR 14 Marvin Dallas (6-1, 182, Sr.)

Cornerback



2 Chandler Jones (5-10, 186, Sr.)

OR 12 Jarvis Brownlee Jr. (5-11, 179, So.)

Strong Safety

5 Josh Minkins (6-2, 196, So.)

26 M.J. Griffin (6-1, 200, So.)

25 D'Angelo Hutchinson (6-3, 193, Fr.)

Free Safety

27 Kenderick Duncan (6-3, 219, R-Sr.)

OR 26 M.J. Griffin (6-1, 200, So.)

Cornerback



13 Kei'Trel Clark (5-10, 180, Jr.)

OR 3 Quincy Riley (6-0, 184, Jr.)

Special Teams

Placekicker

32 James Turner (6-0, 205, Jr.)

OR 40 Brock Travelstead (6-1, 203, So.)

Kickoff Specialist

40 Brock Travelstead (6-1, 203, So.)

Long Snapper

38 Drew Brenowitz (5-10, 202, Sr.)

OR 43 Shai Kochav (6-3, 235, R-Fr.)

Holder

93 Brady Hodges (6-1, 180, So.)

49 Mark Vassett (6-4, 231, So.)

Punter

49 Mark Vassett (6-4, 231, So.)

93 Brady Hodges (6-1, 180, So.)

Kick Returner

25 Jawhar Jordan (5-10, 180, R-So.)

20 Maurice Turner (5-10, 186, Fr.)

Punt Returner

25 Jawhar Jordan (5-10, 180, R-So.)

9 Ahmari Huggins-Bruce (5-10, 163, So.)

James Madison (5-2, 2-1 Sun Belt)*

Offense

Left Tackle

52 Tyshawn Wyatt R-So. 6-4 333

55 Ronald Altman R-So. 6-3 290

Left Guard

74 Tyler Stephens R-So. 6-5 303

78 Isaac Owusu-Appiah R-So. 6-3 314

Center

58 Tanner Morris R-So. 6-2 299

54 Carter Miller Fr. 6-1 292

Right Guard

66 Cole Potts R-So. 6-3 306

72 Josh Toner R-Fr. 6-3 313

Right Tackle

56 Nick Kidwell R-Jr. 6-5 314

70 Brett Davis R-Fr. 6-3 292

Quarterback

1 Todd Centeio Gr. 6-0 221

11 Billy Atkins R-Fr. 6-2 206

Running Back

31 Percy Agyei-Obese Gr. 6-0 213

5 Latrele Palmer R-Jr. 6-0 217

6 Kaelon Black R-Fr. 5-10 208

Wide Receiver

9 Reggie Brown R-So. 6-1 190

15 Maxwell James R-Fr. 6-2 196

Wide Receiver

0 Terrance Greene Jr. Gr. 5-11 191

19 Devin Ravenel R-Sr. 6-1 174

Slot Receiver

8 Kris Thornton R-Sr. 5-8 180

19 Devin Ravenel R-Sr. 6-1 174

Tight End

89 Drew Painter R-Sr. 6-3 247

44 Zach Horton So. 6-4 248

Defense

Defensive End

8 Abi-Nwabuoku-Okonji R-Jr. 6-3 264

or 3 Mikail Kamara R-Fr. 6-0 272

Nose Guard

99 James Carpenter R-So. 6-2 276

94 Sean Johns R-So. 6-3 270

Defensive Tackle

5 Jamare Edwards R-Sr. 6-3 281

or 97 Jordan Funk R-So. 6-3 262

or 9 Jamree Kromah R-Jr. 6-4 258

Defensive End

0 Isaac Ukwu R-Sr. 6-3 261

10 Jalen Green R-So. 6-1 241

Mike Linebacker

44 Taurus Jones R-So. 6-1 210

51 Mateo Jackson R-Sr. 6-1 215

Will Linebacker

25 Jailin Walker So. 6-1 206

24 Trent Hendrick Fr. 6-0 234

Rover

34 Chris Chukwuneke R-Jr. 5-11 190

7 Jarius Reimonenq R-Jr. 5-10 193

Cornerback

21 Jordan Swann R-Sr. 5-10 187

29 Brent Austin Fr. 5-11 165

Cornerback

2 Chauncey Logan Fr. 6-1 205

20 Xavier Cokley R-So. 5-11 186

Free Safety

12 Josh Sarratt R-Jr. 5-10 191

1 Que Reid R-Jr. 6-0 195

Strong Safety

33 Sam Kidd R-Sr. 6-1 206

49 Francis Meehan R-Jr. 5-11 195

Special Teams

Punter

91 Sam Clark Sr. 6-4 202

Placekicker

40 Camden Wise R-Jr. 6-1 178

Kickoff Specialist

96 Connor Madden R-Jr. 6-4 207

Long Snapper

50 Kyle Davis Gr. 6-0 228

Holder

91 Sam Clark Sr. 6-4 202

Kick Returner

6 Kaelon Black R-Fr. 5-10 208

Punt Returner

12 Josh Sarratt R-Jr. 5-10 191

*Depth chart from James Madison's last game vs. Marshall. Their DT vs. Louisville has yet to be released.

(Photo of Jawhar Jordan: Jared Anderson - Louisville Report)

