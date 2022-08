Miami Sigue Reclutando Esquinero Dijon Johnson de Tampa

Los Huracanes de Miami están tratando de agregar a su clase de reclutamiento de 2023 con el esquinero de Tampa (Fla.) Wharton, Dijon Johnson.

El prospecto de 6 pies 1 y 180 libras originalmente se comprometió con Ohio State, pero eso no ha impedido que los programas de todo el país persigan a Johnson. Miami, Florida, Georgia, Alabama y muchos otros todavía quisieran ficharlo.

Después del partido del viernes por la noche, Johnson dijo lo siguiente sobre qué entrenadores de Miami lo estaban reclutando.

“El entrenador (Mario) Cristóbal, el entrenador (Jahmile) Addae, el entrenador (DeMarcus) Van Dyke, realmente todo el personal,” dijo Johnson con una sonrisa. "No es broma. Realmente todo el personal. Me gusta lo que están haciendo. Ellos realmente me quieren, y puedo sentirlo.”

(La cita presentada fue grabada originalmente en inglés.)

[“Coach (Mario) Cristobal, coach (Jahmile) Addae, coach (DeMarcus) Van Dyke, really the whole staff,” Johnson said with a smile. “I kid you not. Really the whole staff. I like what they’re doing. They really want me, and I can feel it.”]

Johnson se está tomando su tiempo para decidir dónde quiere jugar fútbol americano universitario. Estará en el partido inaugural de Florida contra Utah (3 de septiembre), pero no se ha decidido sobre otras visitas, ni tiene una fecha específica para tomar una decisión final.

