Gallery: Allick, Huskers Power Past Stanford in First Serve Finale
Huskers sweep Cardinals Sunday at Pinnacle Bank Arena.
Top-ranked Nebraska rolled past No. 6 Stanford with a 25-13, 25-19, 25-14 sweep Sunday at Pinnacle Bank Arena before 15,734 fans. The Huskers hit .385 while limiting the Cardinal to .094, led by senior Allie Sczech’s 12 kills in her first start and MVP Rebekah Allick’s 11 kills and five blocks. Harper Murray added 10 kills and nine digs, and setter Bergen Reilly tallied 36 assists. Nebraska dominated statistically, holding edges in kills (46-31), digs (56-35) and blocks (9-2).
