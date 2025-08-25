All Huskers

Gallery: Allick, Huskers Power Past Stanford in First Serve Finale

Huskers sweep Cardinals Sunday at Pinnacle Bank Arena.

Amarillo Mullen

Amarillo Mullen

Top-ranked Nebraska rolled past No. 6 Stanford with a 25-13, 25-19, 25-14 sweep Sunday at Pinnacle Bank Arena before 15,734 fans. The Huskers hit .385 while limiting the Cardinal to .094, led by senior Allie Sczech’s 12 kills in her first start and MVP Rebekah Allick’s 11 kills and five blocks. Harper Murray added 10 kills and nine digs, and setter Bergen Reilly tallied 36 assists. Nebraska dominated statistically, holding edges in kills (46-31), digs (56-35) and blocks (9-2).

Allie Sczech runs out to the court for her first start as a Husker.
Allie Sczech runs out to the court for her first start as a Husker. / Amarillo Mullen
Bergen Reilly (2) and Rebekah Allick (5) high five after Allick's kill.
Bergen Reilly (2) and Rebekah Allick (5) high five after Allick's kill. / Amarillo Mullen
Bergen Reilly tips the ball over the net.
Bergen Reilly (2) tips the ball over the net. / Amarillo Mullen
Taylor Landfair (12) gets a kill through Stanford's Ipar Kurt's (15) block.
Taylor Landfair (12) gets a kill through Stanford's Ipar Kurt's (15) block. / Amarillo Mullen
Andi Jackson (15) and Taylor Landfair (12) celebrate a Husker point.
Andi Jackson (15) and Taylor Landfair (12) celebrate a Husker point. / Amarillo Mullen
Allie Sczech (3) celebrates a kill in the first set.
Allie Sczech (3) celebrates a kill in the first set. / Amarillo Mullen
Bergen Reilly (2) sets the ball to Rebekah Allick (5).
Bergen Reilly (2) sets the ball to Rebekah Allick (5). / Amarillo Mullen
Rebekah Allick (5) pumps her fist after a block.
Rebekah Allick (5) pumps her fist after a block. / Amarillo Mullen
The Huskers have not lost a set against Stanford since 2023.
The Huskers have not lost a set against Stanford since 2023. / Amarillo Mullen
The Huskers celebrate a point in the second set.
The Huskers celebrate a point in the second set. / Amarillo Mullen
Laney Choboy (6) receives a Stanford serve.
Laney Choboy (6) receives a Stanford serve. / Amarillo Mullen
Harper Murray sends a third set serve.
Harper Murray sends a third set serve. / Amarillo Mullen
Rebekah Allick recorded 11 kills against the Cardinals.
Rebekah Allick recorded 11 kills against the Cardinals. / Amarillo Mullen
Nebraska's Rebekah Allick fights to get the ball over the net with a Stanford defender.
Nebraska's Rebekah Allick fights to get the ball over the net with a Stanford defender. / Amarillo Mullen
Allie Sczech (3) celebrates scoring match point to secure Nebraska's 3-0 win over Stanford.
Allie Sczech (3) celebrates scoring match point to secure Nebraska's 3-0 win over Stanford. / Amarillo Mullen
Nebraska players and coaching staff pose for a team photo after the match.
Nebraska players and coaching staff pose for a team photo after the match. / Amarillo Mullen
Rebekah Allick receives the award for MVP of today's match.
Rebekah Allick receives the award for MVP of today's match. / Amarillo Mullen
The Huskers celebrate Allick's MVP honors.
The Huskers celebrate Allick's MVP honors. / Amarillo Mullen
Published
Amarillo Mullen
AMARILLO MULLEN

Amarillo Mullen is from Blair, NE, and is currently studying Advertising and Public Relations in the College of Journalism at the University of Nebraska-Lincoln. She can be reached at amarillomm9@gmail.com.

Home/Volleyball