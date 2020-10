Florida State Depth Chart vs. Notre Dame

Florida State has released its depth chart for its upcoming contest against Notre Dame

OFFENSE

First Team

QB #13 Jordan Travis, 6-1, 200, R-Soph.

RB #0 Jashaun Corbin, 6-0, 220, R-Soph.

TB #8 La'Damian Webb, 5-8, 190, Soph. or #9 Lawrance Toafili, 6-0, 180 Fr.

WR #5 Tamorrion Terry, 6-4, 210, R-Jr. or #80 Ontario Wilson, 6-0, 174, R-Jr.

WR #6 Keyshawn Helton, 5-9, 171, Jr. or #11 Warren Thompson, 6-3, 201, R-Soph.

TE #87 Camren McDonald, 6-4, 238, Jr.

LT #76 Darius Washington, 6-4, 301, R-Fr.

LG #55 Dontae Lucas, 6-3, 315, Soph.

C #53 Maurice Smith, 6-3, 286, R-Fr.

RG #51 Baveon Johnson, 6-3, 307, R-Sr.

RT #58 De'Vontay Love-Taylor, 6-4, 308, R-Sr.

Second Team

QB #1 James Blackman, 6-5, 190, R-Jr.

RB #14 Deonte Sheffield, 5-11, 209, R-Jr.

TB #8 La'Damian Webb, 5-8, 190, Soph. or #9 Lawrance Toafili, 6-0, 180 Fr.

WR #88 Kentron Poitier, 6-3, 200, Fr.

WR #83 Jordan Young, 6-2, 208, R-Soph.

TE #19 Wyatt Rector, 6-2, 236, R-Soph.

LT #71 Chaz Neal, 6-7, 296, R-Soph.

LG #67 Thomas Shrader, 6-5, 283, Fr.

C #60 Andrew Boselli, 6-5, 321, R-Sr.

RG #59 Brady Scott, 6-6, 317, R-Jr.

RT #52 Robert Scott Jr., 6-5, 305, Fr.

DEFENSE

First Team

DE #13 Joshua Kaindoh, 6-7, 265, R-Jr.

DT #21 Marvin Wilson, 6-5, 305, Sr.

NG #91 Robert Cooper, 6-2, 332, Jr.

FOX #11 Janarius Robinson, 6-5, 260, R-Sr.

WLB #1 Emmett Rice, 6-2, 222, R-Sr. or #14 Jaleel McRae, 6-2, 225, Soph.

MLB #35 Leonard Warner III, 6-4, 245, Sr. or #32 Stephen Dix Jr., 6-2, 235, Fr.

STUD #33 Amari Gainer, 6-3, 227, R-Soph.

FS #8 Renardo Green, 6-0, 185, Soph. or #18 Travis Jay, 6-2, 191, R-Fr.

BUCK #8 Jaiden Lars-Woodbey, 6-3, 225, R-Soph. or #5 Hamsah Nasirildeen, 6-4, 220, Sr.

CB #26 Asante Samuel Jr., 5-10, 184, Jr.

CB #7 Jarrian Jones, 6-0, 190, Soph. or #27 Akeem Dent, 6-1, 191, Soph.

Second Team

DE #30 Quashon Fuller, 6-3, 275, R-Fr.

DT #16 Cory Durden, 6-5, 315, R-Jr.

NG #0 Fabien Lovett, 6-4, 315, R-Soph.

FOX #39 Josh Griffis, 6-4, 256, Fr.

WLB #46 D.J. Lundy, 6-1, 244, Fr.

MLB #35 Leonard Warner III, 6-4, 245, Sr. or #32 Stephen Dix Jr., 6-2, 235, Fr.

STUD #20 Kalen DeLoach, 6-1, 213, Soph.

FS #23 Sidney Williams, 6-1, 202, Fr.

BUCK #31 Raymond Woodie III, 6-0, 194, Soph.

CB #3 Jarvis Brownlee Jr., 5-11, 172, R-Fr.

CB #7 Jarrian Jones, 6-0, 190, Soph. or #27 Akeem Dent, 6-1, 191, Soph.

SPECIAL TEAMS

K #88 Ryan Fitzgerald, 6-1, 199, R-Fr.

P #49 Alex Mastromanno, 6-1, 206, Fr.

KR #18 Travis Jay, 6-2, 191, R-Fr. / #0 Jashaun Corbin, 6-0, 220, R-Soph.

PR #18 Travis Jay, 6-2, 191, Fr-Fr.

