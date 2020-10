Pittsburgh Depth Chart vs. Notre Dame

Pittsburgh has released its depth chart for its upcoming matchup against Notre Dame.

OFFENSE

First Team

QB #8 Kenny Pickett - 6-2, 220, Sr.

RB #22 Vincent Davis - 5-8, 175, Soph.

WR #18 Shockey Jacques-Louis - 6-0, 185, Jr.

WR #11 Taysir Mack - 6-2, 205, Sr.

SL #3 Jordan Addison - 6-0, 170, Fr.

TE #80 Daniel Moraga - 6-3, 225, Jr.

LT #77 Carter Warren - 6-5, 315, Jr.

LG #71 Bryce Hargrove - 6-4, 320, Sr.

C #67 Jimmy Morrissey - 6-3, 305, Sr.

RG #53 Jake Kradel - 6-3, 305, Soph.

RT #57 Gabe Houy - 6-6, 300, Jr.

Second Team

QB #17 Davis Beville - 6-5, 220, R-Fr. or #16 Joey Yellen - 6-3, 215, R-Fr.

RB #2 Israel Abanikanda - 5-11, 200, Fr.

WR #7 DJ Turner - 5-9, 205, Sr. or #6 Tre Tipton - 6-0, 185, Sr.

WR #5 Jared Wayne - 6-3, 195, Soph.

SL #83 John Vardzel - 5-10, 190, Soph.

TE #84 Grant Carrigan - 6-7, 285, Jr.

LT #59 Carson Van Lynn - 6-5, 295, Jr.

LG #76 Matt Goncalves - 6-6, 315, R-Fr.

C #60 Owen Drexel - 6-3, 300, Jr.

RG #68 Blake Zubovic - 6-4, 320, Soph.

RT #74 Keldrick Wilson - 6-5, 300, Sr.

DEFENSE

First Team

DE #91 Patrick Jones II - 6-5, 260, Sr.

DT #92 Tyler Bentley - 6-2, 300, Soph.

DT #95 Devin Danielson - 6-1, 300, Soph.

DE #17 Rashad Weaver - 6-5, 270, Sr.

LB #24 Phil Campbell III - 6-1, 220, Sr.

LB #36 Chase Pine - 6-2, 250, Sr.

LB #38 Cam Bright - 6-0, 225, Jr.

SS #12 Paris Ford - 6-0, 190, Jr.

FS #3 Damar Hamlin - 6-1, 195, Sr.

CB #14 Marquis Williams - 5-9, 175, Soph.

CB #15 Jason Pinnock - 6-0, 200, Sr.

Second Team

DE #5 Deslin Alexandre - 6-4, 270, Jr.

DT #2 David Green - 6-0, 280, Soph.

DT #8 Calijah Kancey - 6-0, 270, R-Fr.

DE #6 John Morgan - 6-0, 250, Soph.

LB #32 SirVocea Dennis - 6-1, 230, Soph.

LB #30 Brandon George - 6-2, 240, Soph.

LB #0 John Petrishen - 6-1, 210, Sr.

SS #9 Brandon Hill - 5-10, 205, R-Fr.

FS #31 Erick Hallett - 5-11, 190, Soph.

CB #25 AJ Woods - 5-10, 185, Soph.

CB #21 Rashad Battle, 6-3, 200, Fr.

SPECIAL TEAMS

K #97 Alex Kessman - 6-3, 190, Sr.

P #98 Kirk Christodoulou - 6-1, 215, Jr.

KR #3 Jordan Addison - 6-0, 170, Fr. / #25 AJ Woods - 5-10, 185, Soph.

PR #3 Jordan Addison - 6-0, 170, Fr.

