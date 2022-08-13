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Syracuse Football August 12, 2022 Practice Highlights

Highlights of the Orange during training camp.

You can view highlights of Syracuse football practice in the video above. 

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