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Syracuse Training Camp Highlights: August 16, 2022

Clips from Orange football practice.

Highlights of Tuesday's Syracuse football training camp practice in the video above.

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