Photo Gallery: Syracuse 18 Hobart 16
Pictures from Orange men's lacrosse's win over the Statesmen.
Syracuse topped rival Hobart 18-16 in the Carrier Dome on Sunday. Here are photos from the game.
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