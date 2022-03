A Jersey Guy: Bracketology the final countdown

Ok. Selection Sunday is here, as we try to match last season's 68 of 68 perfect game call.

Here's what we got.

West Regional (San Francisco)

at Portland

1. Gonzaga

16. Texas A&M Corpus Christi-Bryant winner

8. Michigan State

9. Creighton

at Portland

5. Texas

12. UAB

4. UCLA

13. Montana State

at San Diego

6. Colorado State

11. Iowa State

3. Tennessee

14. St. Peters

at Indianapolis

7. North Carolina

10. Texas A&M

2. Purdue

15. Cal State Fullerton

East Regional (Philadelphia)

at Fort Worth

1. Baylor

]16. Norfolk State

8.Ohio State

9. USF

at Milwaukee

5. Arkansas

12. Vermont

4. Illinois

13. New Mexico State

at Greenville

6. LSU

11. TCU

3. Duke

14. Colgate

at Buffalo

7. Boise State

10. Indiana

2. Villanova

15.Yale

South Regional (San Antonio)

at San Diego

1. Arizona

16. Texas Southern/Wright State winner

8. Loyola (Chicago)

9. Memphis

at Milwaukee

5. Providence

12. Chattanooga

4. Wisconsin

13. Richmond

at Buffalo

6. Saint Mary's

11. Miami/Michigan

3. Texas Tech

14. Longwood

at Indianapolis

7. Murray State

10. Marquette

2. Kentucky

15. Jacksonville State

Midwest Regional (Chicago)

at Fort Worth

1. Kansas

16. Georgia State

8. Virginia Tech

9. USC

at Pittsburgh

5. UConn

12. Rutgers/Notre Dame winner

4. Houston

13. South Dakota State

at Pittsburgh

6. Alabama

11. Davidson

3. Iowa

14. Akron

at Greenville

7. San Diego State

10. Seton Hall

2. Auburn

15. Delaware