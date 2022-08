2022 UCF Knights Football Roster

0 Johnny Richardson, RB, 5-7, 170, Junior, Lake Wales (Fla.) High School

1 Javon Baker, WR, 6-1, 207, Junior, Atlanta (Ga.) McEachern/Alabama

2 Kobe Hudson, WR, 6-1, 200, Junior, Pine Mountain (Ga.) Troup County/Auburn

2 Lee Hunter, DT, 6-4, 320, R-Fr, Mobile (Ala.) Blount/Auburn

3 Ja’Cari Henderson, CB, 6-0, 165, Sanford (Fla.) Seminole

3 Xavier Townsend, WR, 5-11, 185, Freshman, Tampa (Fla.) Berkeley Prep

4 Ryan O’Keefe, WR, 5-10, 175, Austin (Texas) Round Rock

4 Koby Perry, S, 6-0, 185 Fifth-Sr, Covington (Ga.) Alcovy/Austin Peay/Dodge City CC

5 Ricky Barber, DT, 6-3, 295, Louisville (Ky.) Doss/Western Kentucky

5 Isaiah Bowser, RB, 6-1, 224, Fifth-Sr., Sydney (Ohio) High School/Northwestern

6 Mark Antony-Richards, RB, 6-1, 215, R-Jr., Wellington (Fla.) High School

7 Davonte Brown, CB, 6-2, 185, Junior, Plantation (Fla.) American Heritage

7 Joey Gatewood, WR, 6-5, 220, Jacksonville (Fla.) Bartram Trail/Auburn/Kentucky

8 Kemore Gamble, TE, 6-4, 236, Fifth-Sr., Miami (Fla.) Southridge/Florida

8 Demari Henderson, S, 6-0, 165, Freshman, Sanford (Fla.) Seminole

9 Jordan McDonald, RB, 6-1, 220, Freshman, Alpharetta (Ga.) Milton

9 Divaad Wilson, S, 6-0, 195, Fifth-Sr, Miami (Fla.) Northwestern/Georgia

10 Terrence Lewis, LB, 6-3, 190, Opa-Locka (Fla.) Miami Central

10 John Rhys Plumlee, QB, 6-0, 200, Senior, Hattiesburg (Miss.) Oak Grove/Ole Miss

11 Will Bohn, QB, R-Fr, 6-1, 194, Kissimmee (Fla.) Osceola

11 Jeremiah Jean-Baptiste, LB, 6-2, 230, Senior, Florida City (Fla.) South Dade

12 Thomas Castellanos, QB, 6-0, 198, Freshman, Waycross (Ga.) Ware County

12 Justin Hodges, DB/Knight, 6-2, 175, Junior, Fort Lauderdale (Fla.) Western

13 Mikey Keene, QB, 5-11, 180, Sophomore, Chandler (Ariz.) High School

13 Landon Woodson, DE, 6-6, 235, R-Sr., Fredericksburg (Va.) Stafford

14 Andrew Dickson, WR, 5-10, 165, R-Fr., Silverdale (Wash.) Klahowya

14 Corey Thornton, CB, 6-1, 190, Junior, Miami (Fla.) Booker T. Washington

15 Jason Johnson, LB, 6-2, 200, Matteson (Ill.) Rich Central/Eastern Illinois

15 Jordan Johnson, WR, 6-2, 185, R-So., St. Louis (Mo.) De Smet Jesuit

16 TJ Bullard, LB, 6-1, 190, Tampa (Fla.) Berkeley Prep

16 Brock Hansel, QB, 5-10, 160, Freshman, Lake Worth (Fla.) Park Vista

17 Amari Johnson, WR, 5-10, 160, Senior, Miami (Fla.) Carol City

17 Travion Shedrick-Harris, DB, 6-2, 195, R-Jr., Stockton (Calif.) Tracy

18 Jaylon Griffin, WR, 6-3, 185, R-Jr., Huntsville (Texas) High School/Kilgore CC

18 Dyllon Lester, DB, 6-0, 200, R-Sr., Plantation (Fla.) American Heritage

19 Ah’Mare Lee, DB, 6-0, 200, R-Fr., Miami (Fla.) North Miami Beach

20 Anthony Williams, RB, 6-0, 215, R-Fr., Altamonte Springs (Fla.) Lake Brantley

21 Nikai Martinez, Knight/CB, 6-0, 170, Freshman, Apopka (Fla.) High School

22 RJ Harvey, RB, 5-8, 195, R-Jr., Orlando (Fla.) Edgewater

22 Daniel McCullon, DB, 5-10, 205, R-So., Palm Beach Gardens (Fla.) Benjamin School

23 Demarkcus Bowman, RB, 5-10, 193, R-So., Lakeland (Fla.) High School

23 Jaiden Francois, DB, 6-0, 190, R-So., Florida City (Fla.) South Dade

24 Jarvis Ware, CB, 6-1, 190, R-Sr., Apopka (Fla.) Wekiva/Missouri

25 Camden Vining, LB, 6-0, 225, R-Fr., Bradenton (Fla.) St. Stephens Episcopal

26 Chris Bowerfind, RB, 6-0, 210, R-Fr., Fort Collins (Col.) Fossil Ridge

27 Jarrad Baker, WR, 5-11, 170, R-Jr. Eau Gallie (Fla.) High School

27 Walker Yaites III, LB, 6-1, 220, R-Sr., Gulf Breeze (Fla.) High School

28 Quade Mosier, LB, 6-2, 225, Junior, Fayetteville (Ark.) High School

29 William Wells, S, 6-2, 185, Sophomore, West Palm Beach (Fla.) Suncoast

30 Kam Moore, LB, 6-1, 215, Freshman, Sanford (Fla.) Seminole

31 Brandon Adams, CB, 6-3, 180, Sophomore, Atlanta (Ga.) Arabia Mountain

31 JaJuan Forte, WR, 6-1, 195, R-Sr., Youngstown (Ohio) Boardman

32 Alex Ward, LS, 6-4, 240, Fifth-Senior, Fort Walton Beach (Fla.) Choctawhatchee

33 Trillion Coles, RB, 5-8, 170, R-Sr., Orlando (Fla.) Bishop Moore

33 Tre’mon Morris-Brash, DE, 6-2, 245, Senior, Richmond (Va.) St. John’s College

34 Garin Binoil, PK, 6-0, 180, R-So., Starkville (Miss.) High School

34 Terrell Jackson, DB, 6-1, 170, Freshman, Jacksonville (Fla.) Trinity Christian

35 Colton Boomer, PK, 5-10, 175, Freshman, Lake Mary (Fla.) High School

35 Keenan Cupit, DE, 6-2, 255, R-So., Lynchburg (Va.) Jefferson Forest

36 Andrew Osteen, P, 6-1, 180, R-Sr., Enterprise (Ala.) High School

37 Quadric Bullard, S, 6-0, 170, Junior, Dania Beach (Fla.) Chaminade-Madonna

38 Dionte Marks, WR, 6-2, 190, R-Jr., DeLand (Fla.) High School

40 Kervins Choute, DT, 6-3, 285, R-So., Deerfield Beach (Fla.) High School

40 Mitch McCarthy, P, 6-5, 214, Freshman, Australia

41 Tre’Von Moore, LB, 6-2, 230, Sophomore, Opelika (Ala.) High School

42 Aidan Fedigan, LS, 6-0, 195, Freshman, DeLand (Fla.) High School

43 Zach Rodriguez, S, 6-1, 200, R-Jr., Oviedo (Fla.) Master’s Academy

44 Branden Jennings, LB, 6-3, 230, Jacksonville (Fla.) Sandalwood/Maryland/K-State

45 Ryker Casey, PK, 6-0, 205, R-Jr., New Smyrna Beach (Fla.) High School

46 Philjae Bien-Aime, DB, 5-9, 180, R-So., North Miami (Fla.) St. Thomas Aquinas

47 Stephen Martin, WR, 6-5, 210, R-So., Orlando (Fla.) Bishop Moore

48 Stone Boss, LB, 5-11, 205, Freshman, Lake Mary (Fla.) High School

49 Max Holler, TE, 6-4, 245, R-So., Winter Park (Fla.) Trinity Prep

50 Patrick Barnett, OL, 6-6, 300, R-So., Key West (Fla.) High School

51 Malachi Lawrence, DE, 6-4, 270, R-Fr., Louisville (Ky.) duPont Manual

52 Keenan Hester, DT, 6-4, 305, R-Jr., St. Petersburg (Fla.) Catholic

52 Caden Kitler, OL, 6-3, 295, Freshman, Plano (Texas) John Paul II

54 Cameron Kinnie, OL, 6-4, 315, R-So., Suwanee (Ga.) Collins Hill

55 Karlis Bailey-Vice, DE, 6-1, 200, R-Fr., Orlando (Fla.) Bishop Moore

55 Matthew Lee, C, 6-4, 295, Junior, Oviedo (Fla.) Hagerty

56 Matthew Alexander, DT, 6-3, 280, R-Fr., Buford (Ga.) High School

57 Derek Burns, LB, 6-3, 200, R-Jr., Plantation (Fla.) American Heritage

57 John Harris, OL, 6-4, 298, R-Jr., Hoschton (Ga.) Mill Creek

58 Dallaz Corbitt, DE, 6-5, 240, R-Jr., Columbia (S.C.) Gray Collegiate Academy

64 Shaheem Hill, OL, 6-4, 342, Freshman, Orlando (Fla.) Edgewater

66 Chidoziri Maghiro, OL, 6-5, 325, R-Fr., Alike, Nigeria/ Fort Lauderdale (Fla.) St. Thomas Aquinas

69 Paul Rubert, OT, 6-10, 330, R-So., Frankfurt-Oder, Germany

70 Edward Collins, OL, 6-6, 315, R-Sr., Birmingham (Ala.) Ramsay

71 Tylan Grable, OT, 6-7, 290, R-Sr., Gordon (Ga.) Wilkinson County

72 Nate Brady, OL, 6-4, 270, R-Jr., Jacksonville (Fla.) Sandalwood

72 Ryan Swoboda, OT, 6-10, 325, R-Sr., Clermont (Fla.) Windermere Prep

73 Samuel Jackson, OL, 6-5, 325, 6th-Yr., Bradenton (Fla.) Lakewood Ranch

74 Ethan Mort, OL, 6-6, 290, R-Fr., Venice (Fla.) High School

75 Miguel Maldonado, OL, 6-5, 325, Freshman, Lakeland (Fla.) High School

76 Adrian Medley, OL, 6-5, 305, R-Jr., Pensacola (Fla.) High School

77 Lokahi Pauole, OL, 6-4, 305, Senior, Kapolei (Hawaii) Kamehameha

81 Tyler Griffin, WR, 6-5, 205, Freshman, Brooklet (Ga.) New Southeast Bulloch

82 Alec Holler, TE, 6-3, 230, R-Sr., Winter Park (Fla.) Trinity Prep

83 Garrett French, TE, 6-3, 235, R-So., Venice (Fla.) High School

84 Keahnist Thompson, DE, 6-3, 255, Freshman, Lakeland (Fla.) High School

84 Thomas Wadsworth, TE, 6-3, 222, Freshman, Melbourne (Fla.) High School

85 Zach Marsh Wojan, TE, 6-5, 245, R-Sr., Vacaville (Calif.) Will C. Wood

86 Jordan Davis, TE, 6-4, 250, R-So., Sanford (Fla.) Seminole

87 Dwartney Wortham, WR, 6-0, 169, Freshman, LaGrange (Ga.) Troup County

88 Josh Celiscar, DE, 6-4, 260, Winter Haven (Fla.) High School

88 Grant Stevens, TE, 6-4, 225, Freshman, Ponte Vedra (Fla.) Nease

89 Cullen Smith, WR, 6-2, 180, R-Fr., Mooresville (N.C.) South Iredell

90 Keshaun Hudson, DT, 6-1, 307, Freshman, Fort Lauderdale (Fla.) Dillard

92 Austin Camden, DT, 6-3, 290, Fifth-Sr., Altamonte Springs (Fla.) Lyman

94 Anthony Montalvo, DT, 6-3, 290, Fifth-Sr., Tampa (Fla.) Sickles

95 Tyler Paul, LS, 6-1, 215, R-Jr., Clearwater (Fla.) Clearwater Central Catholic

96 Trace O’Hara, DE, 6-2, 235, R-So., Orlando (Fla.) East River

98 Daniel Obarski, PK, 6-2, 200, Senior, Chandler (Ariz.) High School

99 Jamaal Johnson, DE, 6-2, 250, Freshman, Miami (Fla.) Chaminade-Madonna

99 Quan Lee, WR, 6-0, 175, Freshman, Gainesville (Fla.) Buchholz

2022 UCF Football Schedule

Keep up with UCF News! Check out, like, and subscribe to Inside The Knights on Facebook, Twitter, and Instagram