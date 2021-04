How To Watch: Round II 2021 NFL Draft

Here is how to watch the 2021 NFL Draft...

Date: April 30

Time: 5:00 p.m. pacific

Round: II

Location: Cleveland, Ohio

Network: ABC, ESPN, NFL Network

Streaming: fuboTV, ESPN app, NFL Mobile app, Sling TV, YouTube TV

Draft Order: Round 2

33) Jacksonville Jaguars

34) New York Jets

35) Atlanta Falcons

36) Miami Dolphins (from HOU)

37) Philadelphia Eagles

38) Cincinnati Bengals

39) Carolina Panthers

40) Denver Broncos

41) Detroit Lions

42) New York Giants

43) San Francisco 49ers

44) Dallas Cowboys

45) Jacksonville Jaguars (from MIN)

46) New England Patriots

47) Los Angeles Chargers

48) Las Vegas Raiders

49) Arizona Cardinals

50) Miami Dolphins

51) Washington Football Team

52) Chicago Bears

53) Tennessee Titans

54) Indianapolis Colts

55) Pittsburgh Steelers

56) Seattle Seahawks

57) Los Angeles Rams

58) Kansas City Chiefs (from BAL)

59) Cleveland Browns

60) New Orleans Saints

61) Buffalo Bills

62) Green Bay Packers

63) Kansas City Chiefs

64) Tampa Bay Buccaneers

USC Draft Prospects:

Offensive Lineman, Alijah Vera-Tucker - Drafted Round 1, Pick 14 - New York Jets

Wide Receiver, Amon-Ra St. Brown - still available

Wide Receiver, Tyler Vaughns - still available

Cornerback, Olaijah Griffin - still available

Defensive Lineman, Marlon Tuipulotu - still available

Defensive Tackle, Jay Tufele - still available

Safety, Talanoa Hufanga - still available

