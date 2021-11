TV, Radio and Streaming Details...

How To Watch: USC vs. UCLA

USA TODAY

Teams: USC Trojans vs. UCLA Bruins

2021 Records: USC [4-5] vs. UCLA [6-4]

Date: Saturday, November 20, 2021

Kickoff Time: 1:00 p.m. PT

Venue: Los Angeles Memorial Coliseum

Location: Los Angeles, California

TV: FOX

Radio: 790 KABC

Streaming: FuboTV

USC vs. UCLA Betting Odds Via: SI SportsBook

Spread: USC: +3 (-110) | UCLA: -3 (-105)

Over/Under: > 65.5 (-110) < 65.5 (-105)

Moneyline: USC: +140 | UCLA: -163

-----

Follow All Trojans on Social Media: Twitter, Facebook, Youtube