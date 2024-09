our game three captains ๐Ÿซกโ€ผ๏ธโœŒ๏ธ



๐Ÿ—“๏ธ TODAY

โŒš๏ธ 12:30 PT / 3:30 ET

๐Ÿ“ Ann Arbor, MI

๐Ÿ“บ @CBS + @paramountplus

๐Ÿ“ป @ESPNLosAngeles + @SIRIUSXM pic.twitter.com/Ot3w3byUIo