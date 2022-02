WVU Football Recruiting Hot Board: Top Lists, Names to Watch + Decision Dates

An in-depth look at which 2023 recruits are heavily interested in West Virginia.

* - new name on the board

# - decision date announced

% - prediction listed

^ - updated top schools

WR Edward Combs III (Satellite Beach, FL)

Top 10: Arkansas, Iowa State, Kentucky, Louisville, Maryland, Mississippi State, Ole Miss, Penn State, Virginia Tech, West Virginia.

WR Ejani Shakir (Pennsauken, NJ)

Top 8: Boston College, Maryland, North Carolina State, Ole Miss, Penn State, Virginia, Virginia Tech, West Virginia.

WR Hykeem Williams (Fort Lauderdale, FL)

Top 15: Alabama, Auburn, Florida, Florida State, Georgia, Georgia Tech, Miami, Michigan State, Oregon, Penn State, Rutgers, Tennessee, Texas A&M, USC, West Virginia.

WR Asaad Waseem (Ocoee, FL)

Top 5: Arkansas, Cincinnati, Pitt, Tennessee, West Virginia.

WR Karmello English (Phenix City, AL)

Top 8: Alabama, Arkansas, Auburn, Cincinnati, Georgia, Mississippi State, Penn State, West Virginia.

WR William Fowles (Hialeah, FL)

Top 5: Florida, Florida State, Ole Miss, Texas A&M, West Virginia.

TE Jackson Carver (Culver, IN)

Top 2: Notre Dame, West Virginia.

OL Antonio Tripp (Owings Mills, MD)

Top 9: Louisville, Maryland, Miami, Michigan, Michigan State, Penn State, South Carolina, Virginia Tech, West Virginia.

OL Chase Bisontis (Ramsey, NJ)

Top 15: Alabama, Boston College, Clemson, Kentucky, LSU, Miami, Michigan, Michigan State, Notre Dame, Ohio State, Penn State, Rutgers, Texas, Texas A&M, West Virginia.

DL Monteque Rhames (Sumter, SC)

Top 10: Central Florida, Coastal Carolina, Louisville, Michigan, Michigan State, North Carolina, North Carolina State, South Carolina, Virginia Tech, West Virginia.

DE Dylan Gooden (Olney, MD)

Top 8: Maryland, Miami, Michigan State, Notre Dame, Penn State, Tennessee, Texas A&M, West Virginia.

LB Denzel Moore (Lawrenceville, GA)

Top 4: East Carolina, Mississippi State, Nebraska, West Virginia.

LB Josiah Trotter (Philadelphia, PA)

Top 8: Clemson, Notre Dame, Ohio State, Penn State, South Carolina, Texas A&M, Virginia Tech, West Virginia.

LB Troy Ford Jr. (Savannah, GA)

Top 8: Arkansas, Auburn, Central Florida, Missouri, Notre Dame, South Carolina, Tennessee, West Virginia.

LB Ta'Mere Robinson (Pittsburgh, PA)

Top 10: Cincinnati, Michigan, Notre Dame, Ohio State, Ole Miss, Penn State, Pitt, South Carolina, Texas, West Virginia.

CB Antonio Robinson (Miami, FL)

Top 12: Arkansas, Florida, Kentucky, Miami, Michigan, Mississippi State, Ole Miss, Penn State, South Carolina, Texas, Virginia Tech, West Virginia.

CB Tristen Sion (Tallahassee, FL)

Top 8: Buffalo, Florida Atlantic, Georgia Tech, LSU, Michigan State, Ole Miss, West Virginia, Wisconsin.

Names to watch:

QB Will Prichard, RB Cole Cabana, WR Chris Lawson Jr., WR Ryne Shackelford, WR Richard Dandridge, WR Lamar Patterson, OL Lucas Simmons, OL Michael Crounse, OL Mason Ludwig, DL Joel Starlings, DL Dairo Melendez Jr., DL Sidikiba Kaba, DE Rueben Bain, DE Jordan Mayer, DE Mason Robinson, DE Dashawn Womack, LB Ben Cutter, LB Jalen Smith, LB Nigel Glover, LB Jaden Yates, S Tawfiq Byard, S KP Price, S Kahlil Ali, S, T.J. Metcalf, S Caleb Woodson, ATH Rodney Gallagher III, ATH Yazeed Haynes, ATH Jyaire Hill

Commitment predictions:

12/13 -92% in '22 class

0/0 - in '23 class

Coming soon.

% BONUS PREDICTIONS (not on hot board):

5/5 (100%) in 2022 class

0/0 in 2023 class

Coming soon.

Committed to WVU:

QB Raheim Jeter

RB Jahiem White

DL Cameron Jackson

