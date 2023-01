New AP Top 25 Rankings Released

Monday afternoon, the Associated Press released this week's Top 25 rankings for men's college basketball.

1. Houston

2. Kansas

3. Purdue

4. Alabama

5. Tennessee

6. UConn

7. UCLA

8. Gonzaga

9. Arizona

10. Texas

11. Kansas State

12. Xavier

13. Virginia

14. Iowa State

15. Arkansas

16. Miami

17. TCU

18. Wisconsin

19. Providence

20. Missouri

21. Auburn

22. Charleston

23. San Diego State

24. Duke

25. Marquette

Others receiving votes:

Baylor 93, Clemson 43, Florida Atlantic 33, Indiana 30, Michigan State 24, Saint Mary's 24, Northwestern 21, Rutgers 13, Illinois 13, Mississippi State 13, Ohio State 9, North Carolina State 4, Creighton 4, North Carolina 4, LSU 3, Pittsburgh 2, New Mexico 2, Nevada 1

