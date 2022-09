New AP Top 25 Rankings Released

1. Alabama

2. Georgia

3. Ohio State

4. Michigan

5. Clemson

6. Texas A&M

7. Oklahoma

8. Notre Dame

9. Baylor

10. USC

11. Oklahoma State

12. Florida

13. Utah

14. Michigan State

15. Miami

16. Arkansas

17. Pitt

18. North Carolina State

19. Wisconsin

20. Kentucky

21. BYU

22. Ole Miss

23. Wake Forest

24. Tennessee

25. Houston

Others receiving votes:

Oregon 131, Penn State 122, Texas 118, Cincinnati 63, Florida State 42, Fresno State 22, Minnesota 22, UCF 22, Kansas State 18, Auburn 15, Mississippi State 10, Air Force 8, Oregon State 5, North Carolina 3, South Carolina 2, UCLA 1, Arizona 1, Purdue 1

