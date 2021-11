Oklahoma State Depth Chart vs West Virginia

OFFENSE

QB: Spencer Sanders, Shane Illingworth

RB: Jaylen Warren, Dominic Richardson

WR (Z): Tay Martin, Cale Cabbiness

WR (Y): Brennan Presley, John Paul Richardson

WR (H): Rashod Owens OR Blaine Green

WR (X): Bryson Green OR Jaden Bray

LT: Cole Birmingham, Caleb Etienne OR Taylor Miterko

LG: Josh Sills, Tyrese Williams

C: Danny Godlevske, Joe Michalski

RG: Hunter Woodward, Hunter Anthony

RT: Jake Springfield OR Preston Wilson

DEFENSE

DE: Brock Martin OR Collin Oliver, Ben Kopenski

DE: Tyler Lacy, Kody Walterscheid OR Nathan Latu

DT: Brendon Evers OR Jayden Jernigan

DT: Israel Antwine, Sione Asi OR Samuela Tuihalamaka

LB: Malcolm Rodriguez, Kamyrn Farrar

LB: Devin Harper, Mason Cobb OR Lamont Bishop

CB: Jarrick Bernard-Converse, Jabbar Muhammad

CB: Christian Holmes, Korie Black

S: Tanner McCalister, Thomas Harper

S: Jason Taylor II, Sean Michael Flanagan

S: Kobly Harvell-Peel, Trey Rucker

SPECIAL TEAMS

P: Tom Hutton, Tanner Brown

K: Tanner Brown, Alex Hale

KO: Tanner Brown OR Brady Pohl

LS: Matt Hembrough, Zeke Zaragoza

H: Tom Hutton, Brady Pohl

KR: Brennan Presley OR Dominic Richardson OR Zach Middleton OR Jaylen Warren

PR: Brennan Presley, John Paul Richardson

You can follow us for future coverage by liking us on Facebook & following us Twitter:

Facebook - @WVUonSI

Twitter - @SI_WVU and Schuyler Callihan at @Callihan_.