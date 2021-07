The 2021 Preseason Big 12 Conference Awards

The Big 12 Conference announced its 2021 Preseason All-Big 12 Football Team and individual honors

On Wednesday, The Big 12 Conference has announced its 2021 Preseason All-Big 12 Football Team and individual awards, chosen by media representatives who cover the league.

2021 PRESEASON ALL-BIG 12 INDIVIDUAL HONORS

Offensive Player of the Year: QB Spencer Rattler - Oklahoma

Defensive Player of the Year: LB Mike Rose - Iowa State

Newcomer of the Year: RB Eric Gray - Oklahoma

2021 PRESEASON ALL-BIG 12 CONFERENCE TEAM

Offense

QB Spencer Rattler - Oklahoma (So.)

RB Breece Hall - Iowa State (Jr.)

RB Bijon Robinson - Texas (So.)

FB Jeremiah Hall - Oklahoma (Sr.)

WR Xavier Hutchinson - Iowa State (Sr.)

WR Marvin Mims - Oklahoma (So.)

WR Erik Ezukanma - Texas Tech (Jr.)

TE Charlie Kolar^ - Iowa State (Sr.)

OL Trevor Downing - Iowa State (Jr.)

OL Colin Newell - Iowa State (Sr.)

OL Marquis Hayes - Oklahoma (Sr.)

OL Wanya Morris - Oklahoma (Jr.)

OL Josh Sills - Oklahoma (Sr.)

OL Dawson Deaton - Texas Tech (Sr.)

PK Gabe Brkic - Oklahoma (Jr.)

KR/PR Phillip Brooks - Kansas State (Jr.)

Defense

DL Will McDonald - Iowa State (Jr.)

DL Isaiah Thomas - Oklahoma (Sr.)

DL Perrion Winfrey - Oklahoma (Sr.)

DL Ochaun Mathis - TCU (Jr.)

DL Dante Stills - West Virginia (Sr.)

LB Terrel Bernard - Baylor (Sr.)

LB Mike Rose - Iowa State (Sr.)

LB Nik Bonitto - Oklahoma (Jr.)

DB Jalen Pitre - Baylor (Sr.)

DB Greg Eisworth - Iowa State (Sr.)

DB Kolby Harvell-Peel - Oklahoma State (Sr.)

DB Tre’Vius Hodges-Tomlinson - TCU (Jr.)

DB D’Shawn Jamison - Texas (Sr.)

P Austin McNamara - Texas Tech (Jr.)

A tie at OL created an extra position.

^ Unanimous Preseason Team selection.

