WVU Football Depth Chart: Kansas State

On Monday, West Virginia head coach Neal Brown released the depth chart ahead of the Mountaineers' (4-6, 2-5) matchup versus the No. 19 Kansas State Saturday at Mountaineer Field with kickoff scheduled for 2:00 p.m. EST and streaming on ESPN+.

The depth chart is subject to change prior to kickoff.

OFFENSE

QB: JT Daniels, Garrett Greene, Will Crowder OR Nicco Marchiol

RB: Tony Mathis Jr. Justin Johnson Jr., Jaylen Anderson,

WR (X): Bryce Ford-Wheaton, Cortez Braham

WR (Y): Sam James, Preston Fox

WR (Z): Kaden Prather, Jeremiah Aaron

WR (H): Reese Smith

TE: Brian Polendey, Treylan Davis

LT: Wyatt Milum, Brandon Yates

LG: Tomas Rimac, Jordan White

C: Zach Frazier, Jordan White

RG: Doug Nester, Dylan Ray

RT: Ja'Quay Hubbard OR Brandon Yates

DEFENSE

DE: Sean Martin, Taijh Alston

DT: Dante Stills, Edward Vesterinen

NG: Jordan Jefferson, Mike Lockhart

BANDIT: Jared Bartlett OR Lanell Carr

MIKE: Lee Kpogba, Caden Biser, Tirek Austin-Cave

WILL: Exree Loe OR Jasir Cox

RCB: Wesley McCormick, Jacolby Spells, Andrew Wilson-Lamp

LCB: Malachi Ruffin, Rashad Ajayi, Jacolby Spells, Charles Woods

SPEAR: Lance Dixon, Raleigh Collins, Niam Muhammad

FS: Aubrey Burks, Hershey McLaurin

CAT: Marcis Floyd, Malachi Ruffin

SPECIAL TEAMS

K: Casey Legg, Parker Grothaus

P: Oliver Straw, Kolton McGhee

H: Kolton McGhee

KO: Parker Grothaus, Danny King

LS: Austin Brinkman

KR: Jeremiah Aaron, Justin Johnson Jr.

PR: Preston Fox, Sam James

GET YOUR WVU TICKETS HERE

You can follow us for future coverage by liking us on Facebook & following us Twitter:



Facebook - @MountaineersNow

Twitter - @MountaineersNow and Christopher Hall @WVHallBilly