Recruiting Hot Board: Top Lists, Names to Watch + Decision Dates

*- New name on the hot board

+-New decision date announced

RB Katravis Geter Jr. (Hollywood, FL)

Top 5: Florida, Georgia, Georgia Tech, Penn State, West Virginia.

RB Eric McDaniels (Hopewell, VA)

Top 15: Boston College, Indiana, NC State, Pitt, Maryland, Michigan, Virginia Tech, South Carolina, North Carolina, Duke, Michigan State, Syracuse, Florida, Texas A & M, West Virginia.

+WR Ahmari Huggins-Bruce (Dillon, SC)

Top 12: Virginia Tech, Pitt, Baylor, USC, NC State, Kansas State, TCU, Arkansas, Georgia Tech, Louisville, Duke, West Virginia.

Decision Date: July 2nd

WR Christian Leary (Orlando, FL)

Final 6: Alabama, Auburn, Florida, Oklahoma, Ohio State, West Virginia.

WR Demetrius Cannon (Saint Louis, MO)

Top 10: Missouri, Arkansas, Penn State, Louisville, Illinois, Kentucky, Kansas, Vanderbilt, Indiana, West Virginia.

WR Andrel Anthony Jr. (East Lansing, MI)

Top 10: Arkansas, Notre Dame, Minnesota, Penn State, Michigan, Michigan State, Indiana, Nebraska, Purdue, West Virginia.

DL Taleeq Robbins (Philadelphia, PA)

Top 17: Ole Miss, South Carolina, Baylor, Iowa State, Michigan, Tennessee, NC State, Wisconsin, Washington, Texas A & M, Nebraska, Arizona State, Virginia, Rutgers, Georgia Tech, Duke, West Virginia.

DL Kelvin Gilliam (Highland Springs, VA)

Top 15: Arkansas, Penn State, South Carolina, Georgia Tech, Michigan State, Oklahoma, Pitt, Michigan, Virginia Tech, Boston College, Tennessee, NC State, Arizona State, Vanderbilt, West Virginia.

DE Miles Capers (Sumter, SC)

Top 10: Indiana, Central Florida, Virginia, Tennessee, Kansas, Old Dominion, Appalachian State, Liberty, Middle Tennesse, West Virginia.

DE Zeiqui Lawton (South Charleston, WV)

Top 5: Boise State, Cincinnati, Illinois, Oregon, West Virginia.

LB Mikai Gbayor (Irvington, NJ)

Top 8: Ole Miss, Kentucky, LSU, Rutgers, Syracuse, Nebraska, Virginia, West Virginia.

LB Ozzie Hoffler (College Park, GA)

Top 8: Boston College, Kansas, Virginia Tech, Central Florida, Temple, Wake Forest, Memphis, West Virginia.

LB Dameon Wilson (Kings Mountain, NC)

Top 6: South Carolina, Ole Miss, Kentucky, Michigan, North Carolina, West Virginia.

LB Isi Etute (Virginia Beach, VA)

Top 7: Appalachian State, Boston College, Marshall, Temple, Vanderbilt, Old Dominion, West Virginia.

CB Javon Bullard (Milledgeville, GA)

Top 7: Georgia, Louisville, NC State, Pitt, South Carolina, Tennessee, West Virginia.

CB Tyreek Chappell (Philadelphia, PA)

Top 5: Tennessee, Texas A & M, Pitt, Michigan, West Virginia.

Decision Date: July 4th.

CB Maxwell Hairston (West Bloomfield, MI)

Top 8: Arkansas, Boston College, Kansas, Cincinnati, Iowa State, Ole Miss, Temple.

CB Damarius McGhee (Pensacola, FL)

Top 12: Indiana, Louisville, Oklahoma, Tennessee, Ole Miss, Mississippi State, UAB, Georgia, South Florida, NC State, Kentucky, West Virginia.

*CB Isaiah Johnson (Bluefield, WV)

Top 8: Texas A & M, Tennessee, LSU, USC, Oklahoma, Georgia, Texas, West Virginia.

S Dink Jackson (Melbourne, FL)

Top 10: Auburn, Florida State, Louisville, Tennessee, South Carolina, USC, Kentucky, Miami, Ole Miss, West Virginia.

ATH Cornelius Shaw (Lakeland, FL)

Top 8: Arkansas, Iowa State, Nebraska, Louisville, Kentucky, Georgia Southern, Tulane, West Virginia.

Other names to watch:

RB Audric Estime, RB Justin Johnson Jr., WR Skyler Bell, TE Michael Trigg, OL Geno VanDemark, DL Elliot Donald, DL T.J. Sanders, DL Nijel Mcgriff, DL James Gillespie, LB Isaiah Finnie, ATH Trenton Adkins.

No longer on the hot board:

CB Daylan Carnell (Committed to Missouri)

DE Darryl Peterson (Committed to Wisconsin)

WR Kaden Prather (Committed to WVU)

CB Ryan Barnes (Committed to Notre Dame)

CB Khyree Jackson (Eliminated WVU from top list of schools)

You can follow us for future coverage by clicking "Follow" on the top righthand corner of the page. Also, be sure to like us on Facebook & Twitter:

Facebook - @WVUonSI

Twitter - @SI_WVU and Schuyler Callihan at @Callihan_.