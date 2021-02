WVU Football Recruiting Hot Board: Top Lists, Names to Watch + Decision Dates

An in-depth look at which 2022 recruits are heavily interested in West Virginia

* - new name on the board

# - new decision date announced

QB Gavin Wimsatt (Owensboro, KY)

Top 9: Louisville, Ole Miss, Kentucky, Notre Dame, Georgia Tech, Oregon, Cincinnati, Rutgers, West Virginia.

QB Destin Wade (Spring Hill, TN)

Top 9: Louisville, Virginia Tech, Ole Miss, Kentucky Arizona State, Virginia, Penn State, Tennessee, West Virginia.

RB Samuel Brown (Glenside, PA)

Top 11: Texas A&M, Arizona State, Syracuse, Cincinnati, Rutgers, Michigan State, Nebraska, Virginia, Pitt, Duke, West Virginia.

RB Terrance Gibbs (Winter Park, FL)

Top 12: Ohio State, Auburn, LSU, Alabama, Texas, Georgia, Penn State, Florida, Michigan, Texas A&M, Miami, West Virginia.

WR Tay'shawn Trent (Eastpointe, MI)

Top 8: Penn State, Michigan, Michigan State, Louisville, Cincinnati, Kentucky, Indiana, West Virginia.

WR Peter Kikwata (Germantown, MD)

Top 8: Auburn, Boston College, Florida State, Maryland, Kentucky, Penn State, Pitt, West Virginia.

WR Antonio Gates Jr. (Dearborn, MI)

Top 12: Penn State, Kentucky, Louisville, Washington State, Iowa State, Boston College, Nebraska, Maryland, Ole Miss, Pitt, Michigan State, West Virginia.

WR Quan Lee (Gainesville, FL)

Top 12: Georgia Tech, Louisville, Pitt, Penn State, Virginia Tech, Nebraska, South Carolina, Miami (FL), Troy, Coastal Carolina, Duke, West Virginia

OT Kamarii Landers (Dearborn, MI)

Top 7: Cincinnati, Kentucky, Michigan, Michigan State, Nebraska, Oregon, West Virginia.

OL Desaun Williams (Colonial Heights, VA)

Top 5: Kentucky, Maryland, Michigan State, Pitt, West Virginia.

DE Marvin Jones Jr. (Fort Lauderdale, FL)

Top 10: Miami, Florida, Alabama, Oklahoma, Florida State, Georgia, Oregon, Texas, Jackson State, West Virginia.

DL C.J. Doggette Jr. (Pickerington, OH)

Top 6: Michigan State, Cincinnati, Rutgers, Washington State, Pitt, West Virginia

Decision Date: March 6th.

LB Keaten Wade (Spring Hill, TN)

Top 9: Kentucky, USC, Virginia, Michigan, Louisville, LSU, Arizona State, Ole Miss, West Virginia.

CB Trevell Mullen (Pompano Beach, FL)

Top 5: Indiana, Penn State, Syracuse, Miami, West Virginia.

S Elijah Davis (Auburndale, FL)

Top 10: Georgia Tech, Iowa State, Michigan, NC State, Virginia Tech, South Florida, Indiana, Pitt, Howard, West Virginia.

ATH Jaden Mangham (Franklin, MI)

Top 15: Michigan, Nebraska, Minnesota, Baylor, Miami, Georgia Tech, Michigan State, Kentucky, Oregon, Florida, Washington State, Penn State, Cincinnati, Bowling Green, West Virginia.

ATH Christion Stokes (Harper Woods, MI)

Top 7: Central Michigan, Cincinnati, Michigan State, Kansas, Iowa, Toledo, West Virginia.

ATH Treyveon Longmire (Corbin, KY)

Top 8: Kentucky, Louisville, Mississippi State, Virginia, Virginia Tech, Michigan, Ole Miss, West Virginia.

ATH Rodney Hill (Statesboro, GA)

Top 10: Colorado, Georgia Southern, Troy, Michigan State, Liberty, Pitt, Minnesota, Virginia, Arkansas State, West Virginia

Names to watch:

QB Sam Horn, WR Andre Greene Jr., WR Dane Key, WR Dakota Twitty, OT Daughtry Richardson, CB Raleigh Collins III, ATH Jacolby Spells, ATH Terian Williams II

You can follow us for future coverage by clicking "Follow" on the page's top righthand corner. Also, be sure to like us on Facebook & Twitter:

Facebook - @WVUonSI

Twitter - @SI_WVU and Schuyler Callihan at @Callihan_.