Jimmy Butler comió chapulines en México y se enfermó del estómago

A donde fueres haz lo que vieres. O algo como, a donde vaya come lo local. Esto aplicó Jimmy Butler cuando viajó a Ciudad de México para el partido entre los Miami Heat y los San Antonio Spurs que se jugó en la capital mexicana el pasado 17 de diciembre.

Butler quiso vivir la experiencia mexicana y le entró con gusto a los chapulines, un alimento muy común en la gastronomía tradicional en México. En sus momento, el basquetbolista dijo que le gustó el platillo, aunque no prometió que comería grillos diario.

"Comí grillos. No estuvo mal. No estuvo mal. No voy a decir que comeré mil grillos. Pero definitivamente los probé," dijo.