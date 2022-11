5 claves para entender la realidad del Tri a días del debut en Qatar 2022

La selección mexicana de futbol se encuentra a escasos días de su debut en Qatar 2022 ante Polonia y a estas alturas, hay más dudas que certezas en el equipo del Tata Martino.

Entre lesiones, jugadores sin ritmo de competencia y las necedades del estratega, la selección de México se presentará en Doha con un ambiente gris y hasta hostil dependiendo del resultado del primer juego.

Analizamos las claves del equipo mexicano antes de la Copa del Mundo.

Las lesiones mandan

IMAGO / Agencia MexSport

La baja del Tecatito Corona es un tema sensible para el Tri del Tata Martino que perdió a uno de sus hombres clave para tener éxito en la cita mundialista, no hay muchas opciones del nivel del jugador del Sevilla.

Pero hay otra baja por lesión que es determinante para El Tri, el tema de Raúl Jiménez que tiene en duda la participación del del Wolverhampton por una pubalgia de la que no se ha recuperado por lo que tiene más de dos meses sin jugar.

El delantero sigue su tratamiento en conjunto con los médicos del Tri y del equipo inglés quienes han estado muy cercanos a su futbolista pero será difícil verlo en el debut ante Polonia.

Los ausentes, ¿pesarán?

IMAGO / ZUMA Wire

Las ausencias del Tri parecen importantes no solo con el tema del Tecatio Corona que sin duda estaba contemplado para ser parte del 11 inicial de cada duelo de México en Qatar 2022.

Carlos Vela se volvió a negar a participar en el proceso mundialista, el flamante campeón de la MLS no se siente cómodo en el entorno del Tri y el Tata no pudo hacer lo que sí logró Osorio, llevar al mejor jugador mexicano de los últimos años.

Otra ausencia muy notoria es la de Chicharito Hernández quien fue señalado incluso de meter prostitutas a una concentración del Tri en Nueva York, motivo por el cual no ha sido convocado desde entonces no solo por el tema disciplinario, vetado por sus propios compañeros que no aprobaron el comportamiento del del L.A. Galaxy.

Finalmente los elementos que causarán baja de la convocatoria final, suena mucho el nombre de Jesús Angulo y Erick Sánchez como los primeros sacrificados. Sánchez un centrocampista joven pero que ya es campeón del futbol mexicano y Angulo defensor de Tigres que sería el segundo en la lista.

Mundial del cambio generacional

IMAGO / Agencia MexSport

El cambio generacional le pesa al Tri en esta edición de Copa del Mundo, el 11 inicial es algo veterano y el técnico no se ha atrevido a cortar cabezas de vacas sagradas por lo que tendrá que tener a dos futbolistas que cumplen cinco copas en esta justa: Andrés Guardado y Guillermo Ochoa.

Pocos jóvenes le han llenado el ojo a Martino para ser contemplados en el equipo titular, Alexis Vega es tal vez el único futbolista menor de 25 años que se perfila para ser titular en Qatar 2022.

Desde la portería hasta la delantera, el técnico tiene jóvenes futbolistas en mejor nivel que los que elige para jugar, pero las jerarquías pesan mucho en la decisión del estratega al que se le augura poco éxito en Qatar.

Rivales con más jerarquía

IMAGO / Icon Sportswire

Salvo Arabia Saudita, los rivales del Tri parecen de mayor nivel y jerarquía que ellos, Argentina es favorito a alzar el título para ponerlo en perspectiva, la derrota está presupuestada, incluso hay quien piensa en la goleada.

Polonia tiene jugadores en estupendo nivel como Robert Lewandowski, no hay un solo futbolista en México que pese como la camiseta del de Barcelona.

Esta Copa del Mundo podría ser histórica para México que ha calificado a la siguiente ronda de manera consecutiva en las pasadas siete ediciones, una racha que peligra en Qatar pues el grupo parece inaccesible.

Marea verde ¿te salva o te ahoga?

IMAGO / ZUMA Wire

Es bien sabida la invasión de aficionados aztecas que harán el viaje a Qatar para apoyar a la selección mexicana, una tradición que se repite cada edición de la Copa del Mundo.

Pero hay una variante que a México lo incomoda bastante, cuando la gente se le pone en su contra, algo que ha sucedido con mayor frecuencia en el último año de malos resultados y que distrae mucho al entorno de la selección.

México no sabe aceptar la crítica y cuando el aficionado se le voltea en el estadio lo resiente demasiado causando malestar y disminuyendo la confianza del jugador, además del grito prohibido que suele aparecer cuando las cosas no andan bien.

México tiene un as bajo la manga con la cantidad de aficionados que lo apoyarán en Qatar 2022, pero también podría volteársele en su contra si las cosas comienzan de mala forma ante Polonia.