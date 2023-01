Shakira despedaza a Piqué con nuevo tema y enloquece a todo Internet

Nuevamente Shakira deja ver muchos detalles de su separación con Gerard Piqué con un nuevo tema estrenado este miércoles en una contribución de la colombiana a BZRP Music Sessions 53 que pinta para ser un nuevo éxito.

"Tanto que te las das de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión", dice la colombiana en una letra llena de mensajes ocultos pero a la vez muy directos gracias a la creatividad de Shakira y el DJ y productor argentino BZRP.

"Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda de Hacienda”; “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”; “mucho gimnasio, pero trabaja un poquito el cerebro también”; “a ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú”. "Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música, perdón que te salpique", parte de la letra de BZRP Music Sessions 53 con Shakira.