Checo Pérez explota contra Verstappen: "Si tiene dos campeonatos es gracias a mi"

Una mala estrategia de Red Bull esta tarde en Interlagos en el Gran Premio de Brasil le impidió a Checo Pérez terminar en una mejor posición entre otras cosas porque Max Verstappen no quiso cederle la posición al mexicano.

La carrera complicada para Red Bull todo el fin de semana especialmente con el uso de los neumáticos que complicó a Checo Pérez al final de la competencia sin agarre y perdiendo posiciones.

IMAGO / PanoramiC

Pero fue cerca del final cuando un safety car apretó las posiciones y al reinició de la carrera, Checo sin neumáticos dejó pasar a Max Verstappen a la sexta posición en busca de Alonso y Leclerc en quinto y cuarto puesto, pero cuando no pudo alcanzar ni siquiera a Alonso su equipo le ordenó por radio devolverle la posición a Pérez que necesita los puntos para pelear contra Leclerc, pero no fue así, el campe´pn del mundo cruzó la meta por delante de Checo ante la sorpresa de todos, especialmente del mexicano que no dudó en exponer su molestia ante los medios.

“Estoy muy sorprendido, no sé qué pasó, especialmente por todo lo que he hecho por él. Creo que si tiene dos campeonatos es gracias a mí". dijo Checo Pérez al concluir el GP de Brasil.

Checo Pérez y Charles Leclerc dejaron todo para la última fecha en Abu Dhabi, donde prácticamente el que termine por delante del otro será el subcampeón del mundo.

Leclerc y Ferrari también tuvieron lo suyo, pues Carlos Sainz terminó en tercer sitio y Leclerc en cuarto y aunque el de Mónaco suplicó el lugar por los puntos invitando al equipo a pensar en el campeonato, lo cierto es que la maniobra hubiera sido muy arriesgada con Fernando Alonso y Max Verstappen a la casa de Leclerc que estaba a cuatro segundos de diferencia del español que completó el podio detrás de los Mercedes.