"A veces nos apresuramos sólo por cumplir el sueño": Alexis Vega rechazó a un equipo europeo

Los fans de Chivas pueden estar tranquilos. Alexis Vega renovó contrato con el Rebaño Sagrado en mayo y no planea romperlo antes de tiempo.

Había rumores acerca de la posibilidad de que Vega se fuera a Europa después de que un equipo se le acercó para ficharlo. Sin embargo, en entrevista con TUDN el seleccionado nacional aclaró que, aunque sí hubo acercamiento, no se irá próximamente.

¿Qué lo alejó de Europa? Una propuesta limitada.

Vega reveló que sí hubo una propuesta pero que lo condicionaban a solo seis meses de juego asegurado. Si las cosas no funcionaban, habría tenido que regresar a México, a la Liga MX como préstamo a otro equipo.

Vega reveló que no le interesa ni la presión de una oferta así de limitada, ni un paso por Europa que se limite a seis meses. Su idea es esperar a una oportunidad duradera, un plan de carrera a largo plazo y no solo una probadita del Viejo Continente.

“Hay casos en donde a veces nos apresuramos sólo por cumplir el sueño de jugar en Europa y en seis meses o en un año estás de vuelta. Con un equipo con el que hubo pláticas en Europa me quería llevar, quería que en seis meses jugara, al más alto nivel, y si no me iba bien, regresar cedido a otro equipo del futbol mexicano."

"No le veo chiste ir a jugar seis meses. En lo que tardas de adaptación, presión, y por situaciones de esas tomas las decisiones de no ir a no apresurar el proceso. Ahora estoy enfocado en Chivas, estoy súper feliz con mi familia de quedarnos tiempo acá”, reveló a TUDN.

Así que tendremos a Alexis Vega confirmado durante todo el torneo de Clausura 2023.