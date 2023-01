¿Cuál fue el primer país en cumplirle a la FIFA y nombrar un estadio en honor a Pelé?

Esta semana se llevó a cabo el funeral de Edson Arantes do Nascimento mejor conocido como Pelé, quien falleció el pasado 29 de diciembre a la edad de 82 tras perder la lucha contra el cáncer.

Tras la muerte de Pelé, Gianni Infantino, director de la FIFA, compartió que le parece ideal hacer un homenaje mundial para Pelé. Su idea es que en cada nación exista un estadio que lleve su nombre.

"Vamos a pedir a todas las federaciones en el mundo entero que llamen un estadio con el nombre de Pelé. Creo que los jóvenes, las futuras generaciones, tienen que saber y recordar quién era Pelé y la alegría que dio al mundo", dijo Infantino durante el servicio del funeral.

La primera federación que cumplió el sueño

Ya hay una primera federación que cumplió los deseos de Infantino. Cabo Verde anunció cambiará el nombre de su estadio nacional y lo llamará a partir de ahora "Pelé".

Si no tienes idea de dónde está Cabo Verde, no te sientas mal, la verdad es que no nos queda mucho en el radar. Se trata de una pequeña isla, ubicada en el mar Atlántico y pertenece al continente africano (les dijimos que nos queda lejos).

Cabo Verde en el mapa Captura de Pantalla

En Cabo Verde, aseguran que su cercanía a Brasil es mucha y por eso les hizo todo el sentido honrar a Pelé cuanto antes.

(Brasil y Cabo Verde) son dos países hermanos, unidos por la lengua y por identidades muy similares”, declaró Ulisses Correia e Silva, presidente de la isla.“Ahora es nuestro deseo honrarlo. Pelé fue y será siempre una referencia en Brasil, en nuestro mundo de habla portuguesa y en el resto del mundo, siendo un ídolo que conecta a varias generaciones”, agregó el mandatario.

Será interesante y emotivo conocer qué otras naciones se suman al gesto.