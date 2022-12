El drama de Cristiano Ronaldo y la selección portuguesa se intensifica

Para donde voltee Cristiano Ronaldo hay drama. El astro portugués sin duda es uno de los mejores futbolistas del mundo actualmente, aún a sus 37 años de edad.

Sin embargo, con la edad también toca dejar algo de espacio a nuevas promesas. Esto quedó claro durante el encuentro de Portugal ante Suiza, donde Ronaldo fue relegado a la banca, fuera de la titularidad.

La situación molestó mucho a los aficionados, pero especialmente a los familiares de Ronaldo. Su hermana Kátia Aveiro reclamó que si no va a ser titular mejor regrese a casa y abandone a su selección.

“Tenía muchas ganas de que volviera a casa, dejara la selección y se sentara a nuestro lado para abrazarlo y decirle que todo está bien, recordarle lo que conquistó y de qué casa vino. Tenía muchas ganas de que no fuera más allí. Ya hemos sufrido bastante (nunca sabrán cuánto). Eres grande y los pequeños no se dan cuenta de lo grande que eres. Ven a tu casa. Que es donde te entienden, donde te abrazan. Como siempre lo fue. ¿Dónde tienes toda la gratitud? Y no la ingratitud. Gracias Ronaldo”, publicó en Instagram.