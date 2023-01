El obstáculo que detiene la llegada de Diego Lainez a los Tigres

Diego Lainez está en las últimas negociaciones para decidir si ficha con Estados Unidos, con alguno de los equipos interesados de la MLS, o si regresa a la LigaMX en México. El futbolista y sus representantes no lo han hecho fácil y ya lo alejaron del Club América.

Sin embargo, los Tigres siguen interesados en el jugador del Real Betis. Pero hay un obstáculo que no permite que se cierre el contrato: él mismo.

Lainez sigue empeñado en permanecer en Europa. Parece que sus nulos minutos con el Braga no han sido suficientes para desmotivarlo. Aunque en Europa no hay equipos peleando por él y el Betis no planea regresarlo a la titularidad, el sueño sigue vivo.

Por parte de Tigres, Diego Cocca, entrenador del equipo, aclara que su interés se mantiene pero que para que se den las cosas, el interés tiene que venir de ambos lados.