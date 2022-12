"Estoy muy asustado, Irán está matando por protestar": ex compañero de Amir Nasr

Uno de los futbolistas que ha volcado su apoyo contra la condena a muerte del jugador iraní Amir Nasr es su ex compañero el finlandés Sebastian Stranvall quien fue entrevistado por la Cadena SER de España y dio sus impresiones.

La situación de persecución que están sufriendo varias personas en Irán incluyendo al futbolista Amir Nasr preocupa al mundo entero pues no se trata de delincuentes sino personas normales que buscan una mejor calidad de vida para los suyos.

Y es que el futbolista que actualmente milita en la liga de su país se encuentra preocupado por la situación ya que ha perdido contacto con su amigo y la familia de él a quienes no logra localizar.

“Lo he intentado, enviándole mensajes en Instagram, pero supongo que él no tiene acceso a su teléfono al estar en prisión. También he intentado contactar con su familia, pero tampoco lo he conseguido por lo que estoy intentando hablar con mis antiguos compañeros en Irán, el excapitán del equipo, pero sin conseguir contactar con alguien cercano a Amir. Lo seguiré intentando, conseguir más información sobre él y hacerlo lo mejor posible”.