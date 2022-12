Francia suma más bajas por contagios de virus de camello

Vaya problemas tiene Didier Deschamps para armar el cuadro que enfrente a Argentina este domingo por la final de la Copa del Mundo de Qatar 2022 pues a las bajas ya conocidas se sumaron las de los contagiados por el virus del camello.

El equipo galo tiene el reporte de cinco futbolistas que se contagiaron de esta enfermedad que se da por contacto con dromedarios y que presenta síntomas muy similares a los del covid-19.

Rafael Varane encabeza la lista de contagiados, el central no se entrenó junto a sus compañeros este viernes y es duda para el domingo. Ibrahima Konaté es posiblemente la baja más segura para la final, pues el defensor del Liverpool es el que presenta el cuadro gripal más severo según L'Equipe.

Kingsley Coman es otro con el cuadro de gripe y no está al cien por ciento pero los que parece podrían ver acción en el duelo definitivo son Dayot Upamecano quien no disputó la semifinal y ya se encuentra mejor de la gripe, mismo caso que el mediocampista Adrien Rabiot quien no enfrentó a Marruecos en la semifinal pero ya entrena a la par de sus compañeros.

A los contagiados por virus del camello se suman los lesionados, los que arrastra Deschamps desde antes de comenzar el torneo como Karim Benzemá que se encuentra registrado en la plantilla francesa como Presnel Kimpembé que fue incluido en la nómina pero dado de baja por lesión o el delantero del Leipzig Christopher Nkunku que se lastimó el 15 de noviembre tras una entrada de su compañero en un entrenamiento.

Ya en el campeonato se lesionaron Aurelién Tchouaméni quien no entrenó este viernes por una contusión en la cadera; Lucas Hernández que se rompió ligamentos de la rodilla derecha ante Australia y Theo Hernández que salió con un golpe en la rodilla de la semifinal.