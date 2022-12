Los millones que dejó Memo Ochoa a cambio de regresar a Europa

El mercado europeo de transferencias apenas está por abrirse. Aún así, la realidad es que nunca consideramos que Memo Ochoa sería parte de estos fichajes.

El arquero mexicano de 37 años ya había tenido un sólido pase por Europa y ahora se encontraba cómodamente en el América de la Liga MX. Con los de Coapa Ochoa está en casa, tanto en términos futbolísticos como personales.

Aún así, Memo optó por sacudirse la comodidad y volver a Europa, ahora en la Serie A de Italia, con el Salernitana.

Y cuando decimos que dejó la comodidad no solo no solo nos referimos a cambiar de continente e irse a otro país donde no habla ni el idioma. Ochoa también dejó de lado un importante sueldo en el América.

De acuerdo con cifras de Salary Sports, en 2021 Ochoa ganó 4.8 millones de dólares. El contrato de 6 meses con el Salernitana dista mucho de esa cifra. En Italia, Ochoa ahora ganará solo 420 mil dólares.

Esto significa que Ochoa estuvo dispuesto a ganar 10 veces menos con tal de volver a Europa. Aún así, el héroe del Tri en el Mundial de Qatar está convencido de su decisión. Así lo dijo en conferencia de prensa.

IMAGO / Fotoagenzia

“Vestir la camiseta de Salernitana para mí es una gran oportunidad, venir a jugar en una de las mejores ligas del mundo era una opción que no podía rechazar. El director De Sanctis me explicó el objetivo del club y todo esto me empujó a tomar esta decisión de inmediato sin perder tiempo desde el final del campeonato mundial", dijo Memo.

Ahora nos tocará seguir a Memo desde Italia. Esta temporada probablemente será el único mexicano con un nuevo contrato en el Viejo Continente. Alexis Vega reveló que un equipo se acercó a él, pero no le interesó un proyecto breve, de solo seis meses.