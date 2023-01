Pese a meter a Barcelona a semifinales, Xavi acepta deficiencias

Un gol solitario de Dembélé que salió en plan grande ante la Real Sociedad, bastó para que el cuadro culé se metiera a la ronda de semifinales de la Copa del Rey en España.

Xavi sabía la dificultad del partido y alineó al mismo 11 que puso en la Supercopa ante Real Madrid, mismo que le dio frutos y que esta vez no se equivocó, aunque aceptó que a su equipo le falta mucha agresividad.

La mayoría de cosas es positiva. Después del gol pasamos 5 ó 10 minutos que nos relajamos y no puede ser. Nos falta esa agresividad de cara a portería. Hoy le hemos regalado una pelota en saque de balón y no podemos regalar. Han sido 60 minutos brillantes, pero cuando marcamos parece que ya está y no es eso. Hemos de ir a por el 2-0, 3-0... y con uno más. Hemos de ser más agresivos y ambiciosos cuando el partido lo requiere", dijo Xavi tras concluir el partido.