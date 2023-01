Piojo Herrera rechaza ofertas, está seguro de volver al Tri

El Piojo Herrera ganó fama y reconocimiento con los desplantes que hizo con El Tri durante el mundial de Brasil 2014. Ahora, el ex técnico del América y Tigres está convencido de que le espera otra ronda con la selección mexicana.

Se han compartido rumores acerca de que el Sporting de Gijón buscó a Herrera. Sin embargo, el propio técnico lo desmintió.

"La verdad es que no tengo ningún ofrecimiento del Sporting de Gijón, me hablaron antes de terminar el año pasado para ver algo de Arabia, allá en Catar, les dije que no, que en mi cabeza estaba esperando otra cosa. No llevo prisa de tomar una decisión alocada, hoy voy a esperar el proceso de Selección”, dijo el Piojo a Mediotiempo.