Piqué se burla de la participación del Tri en Qatar 2022

Ya sabemos que México hizo un mundial para el olvido, pero, ¿tienes que recordárselo a todos Gerard Piqué?

Resulta que el ex defensor central de Barcelona y la selección española se burló de la actuación de México en Qatar 2022 donde El Tri ni siquiera calificó a la siguiente ronda rompiendo su propia racha de siete mundiales consecutivos haciéndolo.

Fue durante una transmisión de Ibai Llanos sobre la Kings League de la cual Piqué es presidente que el defensor hizo el comentario sobre si en México habría fichajes o siguen paralizados por el gran mundial de la selección azteca.

“Una pregunta, ¿en México se puede fichar? Lo digo porque en México no ha habido ningún fichaje aún. No se ha anunciado nada. No sé si ha parado el país por el buen rendimiento de la Selección en el Mundial”, dijo Piqué.