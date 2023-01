Presidente de LaLiga critica Kings League y Piqué responde de manera épica

La Kings League está cobrando interés en los usuarios y el presidente de La Liga, Javier Tebas, fue tajante al mencionar que se trata de "un circo" y que es un espectáculo que jamás se vería en la primera división española.

La competencia creada por Gerard Piqué e Ibai Llanos si bien es futbol, cambia un poco las reglas en el saque inicial, al cobrar penales o con las cartas con beneficios que pueden intercambiar los equipos.

“Lo único que se parece la Kings League con el futbol es que se juega con un balón y que hay que meter goles en unas porterías. No me imagino haciendo lo de Enigma en La Liga. Yo creo que es un circo. No es tema de captar público joven o no. dijo Javier Tebas.