"Rata" "Enano hormonudo" Filtran insultos de directivos de Barcelona a Messi

Se revelaron nuevos detalles sobre la salida de Lionel Messi del Barcelona y como ya lo sabíamos no fue en los mejores términos pero unas conversaciones de chat filtradas demuestran que no solo fue la parte económica, había más.

Un reportaje de El Periódico de España demostró que la relación de más de un directivos del club con Messi ya no era la adecuada al grado de ser insoportable para algunos quienes le tenían apodos como "rata" o "enano hormonudo" según las filtraciones.

Todo salió de un grupo de whatsapp donde se comunican ex directivos del Barcelona como José María Bartomeu, Òscar Grau, Jordi Moix, Oriol Tomás, David Bellver, Pancho Schroder, Javier Sobrino y Román Gómez Ponti y supuestamente se enviaron el 31 de diciembre del 2021, meses antes de la salida de Leo del Barcelona.

En aquél tiempo un diario español reveló detalles del contrato de Messi lo que enfureció al sector directivo y según la filtración, fue Ramón Gómez Ponti, quien era responsable de la parte jurídica del FC Barcelona quien empezó los ataques.

"Barto, de verdad, no se puede ser tan buena persona con esta rata de cloaca. El club le ha dado todo y él se ha dedicado a marcar una dictadura de fichajes, traspasos, renovaciones, patros (patrocinadores) solo para él. Yo no podré hacerlo nunca pero a las cifras de su contrato habría que sumar la renovación de Suárez, y la de Jordi Alba, o la comisión de renovación de Fati (Rodrigo Messi, agente? Pero si no sabe ni leer y encima llevaba de socio a un traficante de drogas)”. dice uno de los mensajes filtrados.