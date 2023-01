¿Romance en puerta? Chicharito confiesa que le gusta Ángela Aguilar

¿Habrá romance? El delantero del L.A. Galaxy, el mexicano Javier Chicharito Hernández, confesó que es fan de la cantante Ángela Aguilar y aseguró que es "una tipaza".

El máximo anotador del Tri en la historia declaró para un programa de televisión su admiración por la cantante a quien conoce personalmente así como a toda la familia y aseguró que son estupendas personas con un gran talento para la música.

"Me gusta Ángela Aguilar, es una increíble cantante, es una tipaza", comentó Chicharito..."conocí a toda la familia Aguilar, todos, desde Pepe. También su señora, sus hijos, todos, y Ángela tiene una voz espectacular, me gusta mucho cómo canta Ángela, me encantaría cantar así", aseguró Javier Hernández.