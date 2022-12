¿Te calmas o me calmo? Canelo pidió disculpas a Messi

¡Alguien quítele el acceso a sus redes sociales!

Estos días Canelo Álvarez se prendió en contra de Leo Messi, cuando se viralizaron imágenes del futbolista argentino celebrando el triunfo ante México en Qatar, con una camiseta de la selección mexicana a sus pies en el vestidor del estadio.

Messi explicó que se debió todo a un mal entendido, donde él jamás se fijó en que la camiseta estaba en el piso frente a él. Explicó que estaba festejando su triunfo con Argentina y lo demás eran especulaciones.

Claro que la imagen era digna de armar un escándalo. Más después de que México perdiera y su pase (que nunca llegó) a octavos de final se complicara.

Lo que no vimos venir es que fuera Canelo Álvarez quien se prendiera tanto con la situación. El boxeador mexicano salió en Twitter a decir de todo en contra de Messi y en contra de cualquiera que dijera que traía mala actitud.

Eso solo fueron unos pocos tuits. La cosa se extendió hacia todos lados, y le dio días de tema a Canelo y quienes lo apoyaban o estaban en contra de su actitud.

Total que finalmente se le bajó el enojo y Canelo volvió a sus cabales este miércoles. Antes del partido ante Arabia Saudita, el boxeador publicó una disculpa a Messi, donde dejó claro que, aunque no se retracta de lo que dijo, entiende que se pasó de apasionado.

¿Qué más pudo decir? Al final eso fue lo que pasó y las cosas como son.

Un buen detalles es que no ha borrado todos sus otros comentarios de Twitter. Esto demuestra que acepta lo que dijo y no pretende hacer como si no hubiera pasado.

Además, de nada serviría. A estas alturas ya todo está registrado por las miles de cuentas que siguieron el hilo de furia de Canelo.