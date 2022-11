Ya empezamos: FIFA investiga a México por cánticos en partido ante Polonia

El martes por la mañana, cuando México celebró su primer juego mundialista cuando enfrentó a Polonia en Qatar, no solo estuvimos atentos a lo que sucedía en la cancha, sino también a lo que pasaba en las gradas. México ha sido multado y sancionado en repetidas ocasiones por el cántico homofóbico de sus aficionados, y aunque se les ha pedido de distintas formas dejar de gritarlo, nunca hay garantía.

Durante el juego, en ningún momento escuchamos el famoso "eeeh pu**". Ni si quiera lo escuchamos cuando Robert Lewandowski pateó el penal que paró Memo Ochoa.

También periodistas que cubrieron el partido desde las gradas confirmaron que no escucharon el grito homofóbico y que, fuera de algunas mentadas oportunas, no se escucharon faltas de respeto al equipo opuesto.

Con esta información, nos habíamos quedado tranquilos con el comportamiento de los aficionados en Qatar. Por eso nos llevamos una sorpresa al enterarnos esta mañana de que la FIFA está investigando a México por los cánticos de su afición.

De acuerdo con la FIFA, hubo cánticos que habrían violado las normas del artículo 13 del Comité Disciplinario de la FIFA. Lo que nos cuadra todavía menos, es que el órgano futbolístico no ha dado ningún detalle respecto a cuál cántico están investigando.

Así que ya vemos venir los corajes por un castigo no merecido. Ahora esperamos que el veredicto no sea demasiado duro y se quede en alguna multa para la Federación Mexicana de Futbol y no se le modifiquen los puntos que haga México en el mundial.

Además, nuevamente se levanta el cuestionamiento sobre la hipocresía de la FIFA, donde castiga un grito por homofóbico pero celebra un mundial en un país donde la homosexualidad es ilegal.