Aaron Rodgers tiene 60 millones de razones para volver la próxima temporada

Aaron Rodgers y los Green Bay Packers quedaron eliminados de los Playoffs de la NFL 2023 después de perder 20-15 ante los Detroit Lions. Después del partido, un novato de Detroit le pidió el jersey a Rodgers, quien no quiso dáreselo.

A partir de ahí surgieron especulaciones acerca de que el quarterback de Packers podría estar planeando su retiro y por eso no quiso ceder el jersey de su último juego. Sin embargo, Rodgers tiene millones de razones para presentarse con los Packers la próxima temporada.

Específicamente tiene 60 millones de razones, ya que su contrato con Green Bay inlcuye un pago asegurado por esa cantidad para jugar la próxima temporada. Y aunque Aaron Rodgers se ha embolsado varios millones con el equipo, esos 60 extra seguro no le caerían nada mal.

Al quarterback le encanta hacerla de emoción y parece que ya se volvió un hobby para él tener a la gente especulando acerca de su retiro, así que no nos sorprendió cuando dijo a la prensa que estaría dispuesto a dejar ir esos 60 millones y retirarse.

"Sí. El dinero es energía y he hecho un montón de él y estoy muy agradecido por esta organización, la riqueza generacional que me han ofrecido. Espero que sientan que me he ganado mucho, pero sí, seguro. Definitivamente puedo alejarme de eso”, dijo el QB.