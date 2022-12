"Fue una mie...": Tom Brady sobre firmar el balón interceptado

Después de la derrota de los Tampa Bay Buccaneers ante San Francisco, el linebacker de 49ers Dre Greenlaw se acercó a Tom Brady para que le firmara el balón que interceptó en una jugada.

Brady hizo lo correctó y firmó el balón de la intercepción, incluso con una especie de sonrisa en el rostro. En realidad, por dentro estaba que se retorcía del coraje.

Días después del partido del domingo, Brady compartió en su Sirius XM Let’s Go Podcast lo que pasó por su cabeza mientras firmaba ese balón, y podríamos decir que no le encantó.

"Fue una mier... para mí, para ser honesto... No, de hecho... Mira, fue una gran jugada la que hizo. Me alegra que hubiera tomado ese balón. Desearía no haberlo lanzado, pero estoy intentando ser un buen compañero", dijo Brady.